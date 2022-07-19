https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803535659.html

Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России

Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России - РИА Новости, 19.07.2022

Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России

Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в среду планируют согласовать дополнительные санкции против России, а также выделение пятого... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:34

2022-07-19T18:34

2022-07-19T18:34

украина

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

жозеп боррель

киев

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в среду планируют согласовать дополнительные санкции против России, а также выделение пятого транша военной помощи Украине и запустить финальную процедуру утверждения этих решений странами союза, следует из повестки заседания.Пункты о санкциях и украинской помощи были добавлены в повестку заседания постпредов как не требующие предварительного обсуждения. После утверждения странами ЕС санкции должны быть опубликованы в официальном журнале и вступят в силу. Тогда же станут известны фигуранты нового списка персональных санкций Евросоюза.Еврокомиссия 15 июля предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в РФ современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза.Главы МИД стран Евросоюза на заседании 18 июля согласовали выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования вооружения Киева со стороны ЕС достигла 2,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220719/bumerang-1803371735.html

украина

россия

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украина, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, жозеп боррель, киев