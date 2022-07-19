Рейтинг@Mail.ru
Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803535659.html
Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России
Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России - РИА Новости, 19.07.2022
Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России
Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в среду планируют согласовать дополнительные санкции против России, а также выделение пятого... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:34
2022-07-19T18:34
украина
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
жозеп боррель
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:28:3214:1836_1920x0_80_0_0_c6b84be94cb39275108604ee51afbd03.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в среду планируют согласовать дополнительные санкции против России, а также выделение пятого транша военной помощи Украине и запустить финальную процедуру утверждения этих решений странами союза, следует из повестки заседания.Пункты о санкциях и украинской помощи были добавлены в повестку заседания постпредов как не требующие предварительного обсуждения. После утверждения странами ЕС санкции должны быть опубликованы в официальном журнале и вступят в силу. Тогда же станут известны фигуранты нового списка персональных санкций Евросоюза.Еврокомиссия 15 июля предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в РФ современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза.Главы МИД стран Евросоюза на заседании 18 июля согласовали выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования вооружения Киева со стороны ЕС достигла 2,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220719/bumerang-1803371735.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_daabb5f1e758d3d47001c26e52211305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, жозеп боррель, киев
18:34 19.07.2022
 
Постпреды стран ЕС согласуют дополнительные санкции против России

Постпреды стран ЕС на заседании в среду утвердят дополнительные санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в среду планируют согласовать дополнительные санкции против России, а также выделение пятого транша военной помощи Украине и запустить финальную процедуру утверждения этих решений странами союза, следует из повестки заседания.
Пункты о санкциях и украинской помощи были добавлены в повестку заседания постпредов как не требующие предварительного обсуждения. После утверждения странами ЕС санкции должны быть опубликованы в официальном журнале и вступят в силу. Тогда же станут известны фигуранты нового списка персональных санкций Евросоюза.
Еврокомиссия 15 июля предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в РФ современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза.
Главы МИД стран Евросоюза на заседании 18 июля согласовали выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования вооружения Киева со стороны ЕС достигла 2,5 миллиарда евро.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
09:18
Санкции против России вернутся Евросоюзу бумерангом, считает эксперт
 
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЖозеп БоррельКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала