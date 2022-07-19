https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803445392.html

В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа

В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа - РИА Новости, 19.07.2022

В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа

Санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа, заявил представитель Еврокомиссии Тим... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:40

2022-07-19T13:40

2022-07-19T14:01

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

украина

евросоюз

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Санкционный режим ЕС не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа", - ответил он на вопрос, который касался, в частности, ситуации с турбинами для газопровода "Северный поток".После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, евросоюз, северный поток