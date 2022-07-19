https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803445392.html
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа - РИА Новости, 19.07.2022
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа
Санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа, заявил представитель Еврокомиссии Тим... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:40
2022-07-19T13:40
2022-07-19T14:01
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
украина
евросоюз
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Санкционный режим ЕС не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа", - ответил он на вопрос, который касался, в частности, ситуации с турбинами для газопровода "Северный поток".После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, евросоюз, северный поток
13:40 19.07.2022 (обновлено: 14:01 19.07.2022)
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа
Пресс-секретарь ЕК: санкции не затронут товары для транспортировки газа