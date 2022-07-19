Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803445392.html
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа - РИА Новости, 19.07.2022
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа
Санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа, заявил представитель Еврокомиссии Тим... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:40
2022-07-19T14:01
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
украина
евросоюз
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Санкционный режим ЕС не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа", - ответил он на вопрос, который касался, в частности, ситуации с турбинами для газопровода "Северный поток".После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, евросоюз, северный поток
13:40 19.07.2022 (обновлено: 14:01 19.07.2022)
 
В ЕК заявили, что санкции не затронут транспортировку газа

Пресс-секретарь ЕК: санкции не затронут товары для транспортировки газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге.
"Санкционный режим ЕС не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа", - ответил он на вопрос, который касался, в частности, ситуации с турбинами для газопровода "Северный поток".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
12:29
ЕС конкретизирует предыдущие санкции
 
В миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюзСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала