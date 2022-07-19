https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html

ЕС конкретизирует предыдущие санкции

ЕС конкретизирует предыдущие санкции - РИА Новости, 19.07.2022

ЕС конкретизирует предыдущие санкции

ЕС собирается конкретизировать введенные против РФ санкции, чтобы дать понять, что доставляющие продовольствие из России компании не будут попадать под... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:29

2022-07-19T12:29

2022-07-19T12:51

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

украина

европа

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС собирается конкретизировать введенные против РФ санкции, чтобы дать понять, что доставляющие продовольствие из России компании не будут попадать под ограничения, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение."ЕС также доработает свои предыдущие меры, чтобы четко указать, что судоходные компании, доставляющие продовольствие из России на голодающие рынки, не будут подвергаться санкциям", - пишет издание.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/sanktsii-1803365099.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз