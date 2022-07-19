https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html
ЕС конкретизирует предыдущие санкции
ЕС конкретизирует предыдущие санкции - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС конкретизирует предыдущие санкции
ЕС собирается конкретизировать введенные против РФ санкции, чтобы дать понять, что доставляющие продовольствие из России компании не будут попадать под... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:29
2022-07-19T12:29
2022-07-19T12:51
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС собирается конкретизировать введенные против РФ санкции, чтобы дать понять, что доставляющие продовольствие из России компании не будут попадать под ограничения, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение."ЕС также доработает свои предыдущие меры, чтобы четко указать, что судоходные компании, доставляющие продовольствие из России на голодающие рынки, не будут подвергаться санкциям", - пишет издание.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/sanktsii-1803365099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз
12:29 19.07.2022 (обновлено: 12:51 19.07.2022)
ЕС конкретизирует предыдущие санкции
ЕС конкретизирует санкции, чтобы исключить из них фирмы, доставляющие продовольствие