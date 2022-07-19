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ЕС конкретизирует предыдущие санкции - РИА Новости, 19.07.2022
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ЕС конкретизирует предыдущие санкции
ЕС конкретизирует предыдущие санкции - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС конкретизирует предыдущие санкции
ЕС собирается конкретизировать введенные против РФ санкции, чтобы дать понять, что доставляющие продовольствие из России компании не будут попадать под... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:29
2022-07-19T12:51
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС собирается конкретизировать введенные против РФ санкции, чтобы дать понять, что доставляющие продовольствие из России компании не будут попадать под ограничения, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение."ЕС также доработает свои предыдущие меры, чтобы четко указать, что судоходные компании, доставляющие продовольствие из России на голодающие рынки, не будут подвергаться санкциям", - пишет издание.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/sanktsii-1803365099.html
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в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз
12:29 19.07.2022 (обновлено: 12:51 19.07.2022)
 
ЕС конкретизирует предыдущие санкции

ЕС конкретизирует санкции, чтобы исключить из них фирмы, доставляющие продовольствие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС собирается конкретизировать введенные против РФ санкции, чтобы дать понять, что доставляющие продовольствие из России компании не будут попадать под ограничения, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.
"ЕС также доработает свои предыдущие меры, чтобы четко указать, что судоходные компании, доставляющие продовольствие из России на голодающие рынки, не будут подвергаться санкциям", - пишет издание.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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В миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаЕвросоюз
 
 
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