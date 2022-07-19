https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803416523.html

В новый санкционный список ЕС могут войти 47 граждан и восемь организаций

В новый санкционный список ЕС могут войти 47 граждан и восемь организаций - РИА Новости, 19.07.2022

В новый санкционный список ЕС могут войти 47 граждан и восемь организаций

В новый "черный список" Евросоюза могут войти 47 физлиц и восемь организаций, среди них чиновники, политики, "родственники олигархов" и артисты, сообщает... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:27

2022-07-19T12:27

2022-07-19T13:56

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

сергей безруков

владимир машков

сергей собянин

москва

словакия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В новый "черный список" Евросоюза могут войти 47 физлиц и восемь организаций, среди них чиновники, политики, "родственники олигархов" и артисты, сообщает издание EUobserver."Список включает Сергея Собянина, мэра Москвы, <...> и российского магната (главу "Ростеха" Сергея Чемезова), <...> двух российских актеров (Сергея Безрукова и Владимира Машкова)", — утверждают журналисты со ссылкой на проект перечня, попавший в их распоряжение.Туда также включены несколько родственников ранее попавших под санкции "российских олигархов". По данным издания, рестрикции коснутся мотоклуба "Ночные волки" — под санкции попадет его президент Александр Залдастанов, глава европейского отделения, словак Йозеф Гамбалек. Кроме того, под ограничения подпадут несколько судоходных и оружейных компаний, молодежное движение "Юнармия" и фонд "Русский мир". Вдобавок, как пишет EUobserver, новые меры "решительно ограничивают деятельность Сбербанка в Европе". Российский банк ранее попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Они предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры ЕС согласовали шестой пакет. По его словам, туда войдет эмбарго на импорт российского золота, запрет на оказание бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых услуг, ужесточение торговли товарами двойного назначения и различные меры, касающиеся госзакупок, приема депозитов.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/sanktsii-1803365099.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/kovalev-1803328135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, евросоюз, в мире, сергей безруков, владимир машков, сергей собянин, москва, словакия, европа, сбербанк россии, ростех