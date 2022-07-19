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Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России - РИА Новости, 19.07.2022
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России
Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в РФ, говорится в итоговом заявлении. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:22
2022-07-19T23:22
2022-07-19T23:26
мид ирана
владимир путин
иран
в мире
турция
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в РФ, говорится в итоговом заявлении."Приняли решение провести трехсторонний саммит в Российской Федерации по приглашению президента Владимира Путина", - следует из заявления, опубликованного министерством иностранных дел Ирана."(Президенты) договорились поручить своим представителям провести 19-ую международную встречу по Сирии в астанинском формате к концу 2022 года", - говорится в заявлении.
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мид ирана, владимир путин, иран, в мире, турция
23:22 19.07.2022 (обновлено: 23:26 19.07.2022)
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России
Россия, Иран и Турция приняли решение провести следующий саммит в России