https://ria.ru/20220719/sammit-1803590721.html

Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России

Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России - РИА Новости, 19.07.2022

Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России

Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в РФ, говорится в итоговом заявлении. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:22

2022-07-19T23:22

2022-07-19T23:26

мид ирана

владимир путин

иран

в мире

турция

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в РФ, говорится в итоговом заявлении."Приняли решение провести трехсторонний саммит в Российской Федерации по приглашению президента Владимира Путина", - следует из заявления, опубликованного министерством иностранных дел Ирана."(Президенты) договорились поручить своим представителям провести 19-ую международную встречу по Сирии в астанинском формате к концу 2022 года", - говорится в заявлении.

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иран

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мид ирана, владимир путин, иран, в мире, турция