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Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России - РИА Новости, 19.07.2022
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Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России - РИА Новости, 19.07.2022
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России
Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в РФ, говорится в итоговом заявлении. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:22
2022-07-19T23:26
мид ирана
владимир путин
иран
в мире
турция
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в РФ, говорится в итоговом заявлении."Приняли решение провести трехсторонний саммит в Российской Федерации по приглашению президента Владимира Путина", - следует из заявления, опубликованного министерством иностранных дел Ирана."(Президенты) договорились поручить своим представителям провести 19-ую международную встречу по Сирии в астанинском формате к концу 2022 года", - говорится в заявлении.
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мид ирана, владимир путин, иран, в мире, турция
23:22 19.07.2022 (обновлено: 23:26 19.07.2022)
 
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России

Россия, Иран и Турция приняли решение провести следующий саммит в России

© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ Владимира Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Иран
© POOL
Перейти в фотобанк
Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Иран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в РФ, говорится в итоговом заявлении.
"Приняли решение провести трехсторонний саммит в Российской Федерации по приглашению президента Владимира Путина", - следует из заявления, опубликованного министерством иностранных дел Ирана.
"(Президенты) договорились поручить своим представителям провести 19-ую международную встречу по Сирии в астанинском формате к концу 2022 года", - говорится в заявлении.
Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Иран
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Путин, Эрдоган и Раиси пообщались "на ногах" после совместного заявления
 
МИД ИранаВладимир ПутинИранВ миреТурция
 
 
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