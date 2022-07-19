https://ria.ru/20220719/sammit-1803589869.html

В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран

В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран - РИА Новости, 19.07.2022

В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран

Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит сделал вывод об изоляции России. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:15

2022-07-19T23:15

2022-07-19T23:15

в мире

владимир путин

джон кирби

ибрахим раиси

россия

иран

сирия

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит сделал вывод об изоляции России."Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.По его мнению, проблемы якобы испытывает военно-индустриальный комплекс РФ. Санкции и экспортный контроль, как предполагает Кирби, усложнили для РФ ситуацию с микроэлектроникой. Кроме того, убежден представитель администрации, визит в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной.Кирби вновь заявил о том, что РФ якобы готовится купить БПЛА у Ирана, что опровергали и в Москве, и в Тегеране.Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, при этом стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли все односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют там под разными названиями. Путин при этом заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.

https://ria.ru/20220719/iran-1803587789.html

россия

иран

сирия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, владимир путин, джон кирби, ибрахим раиси, россия, иран, сирия