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В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран - РИА Новости, 19.07.2022
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В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран
В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран - РИА Новости, 19.07.2022
В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран
Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит сделал вывод об изоляции России. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:15
2022-07-19T23:15
в мире
владимир путин
джон кирби
ибрахим раиси
россия
иран
сирия
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит сделал вывод об изоляции России."Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.По его мнению, проблемы якобы испытывает военно-индустриальный комплекс РФ. Санкции и экспортный контроль, как предполагает Кирби, усложнили для РФ ситуацию с микроэлектроникой. Кроме того, убежден представитель администрации, визит в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной.Кирби вновь заявил о том, что РФ якобы готовится купить БПЛА у Ирана, что опровергали и в Москве, и в Тегеране.Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, при этом стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли все односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют там под разными названиями. Путин при этом заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.
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россия
иран
сирия
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в мире, владимир путин, джон кирби, ибрахим раиси, россия, иран, сирия
23:15 19.07.2022
 
В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран

В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит сделал вывод об изоляции России.
"Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.
По его мнению, проблемы якобы испытывает военно-индустриальный комплекс РФ. Санкции и экспортный контроль, как предполагает Кирби, усложнили для РФ ситуацию с микроэлектроникой. Кроме того, убежден представитель администрации, визит в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной.
Кирби вновь заявил о том, что РФ якобы готовится купить БПЛА у Ирана, что опровергали и в Москве, и в Тегеране.
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, при этом стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли все односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют там под разными названиями. Путин при этом заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.
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В миреВладимир ПутинДжон КирбиИбрахим РаисиРоссияИранСирия
 
 
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