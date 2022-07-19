В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран
В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит сделал вывод об изоляции России.
"Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.
По его мнению, проблемы якобы испытывает военно-индустриальный комплекс РФ. Санкции и экспортный контроль, как предполагает Кирби, усложнили для РФ ситуацию с микроэлектроникой. Кроме того, убежден представитель администрации, визит в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной.
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, при этом стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли все односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют там под разными названиями. Путин при этом заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.
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