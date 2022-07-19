https://ria.ru/20220719/sammit-1803366480.html
Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД
Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД
Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:31
2022-07-19T08:31
2022-07-19T08:31
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования", - сказал Вершинин."Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), россия, иран
Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД
МИД: встреча России, Ирана и Турции позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы