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Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
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Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД
Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД
Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:31
2022-07-19T08:31
в мире
тегеран (город)
россия
иран
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования", - сказал Вершинин."Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы", - добавил он.
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в мире, тегеран (город), россия, иран
08:31 19.07.2022
 
Саммит в Тегеране позволит участникам обсудить все вопросы, заявили в МИД

МИД: встреча России, Ирана и Турции позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы

© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования", - сказал Вершинин.
"Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы", - добавил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 21:42
Star: Эрдоган прибыл в Иран, где состоится его встреча с Путиным
 
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