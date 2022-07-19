https://ria.ru/20220719/rzhd-1803381326.html

Из Калининграда в Москву запустят дополнительный поезд

Из Калининграда в Москву запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 19.07.2022

Из Калининграда в Москву запустят дополнительный поезд

РЖД в июле увеличат количество поездов в сообщении с Калининградом, сообщает компания. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:19

2022-07-19T11:19

2022-07-19T11:19

туризм

калининград

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ржд

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туризм

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. РЖД в июле увеличат количество поездов в сообщении с Калининградом, сообщает компания."По согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначили дополнительный поезд N148/147 Калининград — Москва", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Состав будет курсировать трижды в неделю, отправляясь из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября, из Москвы – по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября."При следовании поездов транзитом через территорию Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется. Также сохраняется квота мест – не более 250 человек в одном составе", — добавляют в РЖД.Сейчас в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда — из Москвы (ежедневно), Санкт-Петербурга (четыре раза в неделю) и Адлера (через день).

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Ольга Кабанова

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