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НАСА отложило запуск ровера на Луну - РИА Новости, 19.07.2022
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Наука
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НАСА отложило запуск ровера на Луну
НАСА отложило запуск ровера на Луну - РИА Новости, 19.07.2022
НАСА отложило запуск ровера на Луну
Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T01:58
2022-07-19T01:58
наука
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года.Агентство поясняет, что доставка отложена для проведения дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии.Как сообщает НАСА, ровер планируется отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.
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космос - риа наука, наса, луна
01:58 19.07.2022
 
НАСА отложило запуск ровера на Луну

НАСА отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года.
"Компания Astrobotic планировала доставить VIPER на Луну в ноябре 2023 года, НАСА запросило компанию и миссию скорректировать доставку на Южный полюс (Луны) на ноябрь 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАСА.
Агентство поясняет, что доставка отложена для проведения дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии.
Как сообщает НАСА, ровер планируется отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.
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