https://ria.ru/20220719/rover-1803353779.html
НАСА отложило запуск ровера на Луну
НАСА отложило запуск ровера на Луну - РИА Новости, 19.07.2022
НАСА отложило запуск ровера на Луну
Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T01:58
2022-07-19T01:58
2022-07-19T01:58
наука
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года.Агентство поясняет, что доставка отложена для проведения дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии.Как сообщает НАСА, ровер планируется отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.
https://ria.ru/20220716/dragon-1802967569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, наса, луна
НАСА отложило запуск ровера на Луну
НАСА отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года