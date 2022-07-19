https://ria.ru/20220719/rover-1803353779.html

НАСА отложило запуск ровера на Луну

НАСА отложило запуск ровера на Луну - РИА Новости, 19.07.2022

НАСА отложило запуск ровера на Луну

Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T01:58

2022-07-19T01:58

2022-07-19T01:58

наука

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года.Агентство поясняет, что доставка отложена для проведения дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии.Как сообщает НАСА, ровер планируется отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.

https://ria.ru/20220716/dragon-1802967569.html

луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, наса, луна