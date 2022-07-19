"Ростех" готов разработать российский движок для игр
"Ростех" намерен разработать свой движок для игр и просит передать ей "Росинфокоминвест"
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Ростех" намерен разработать свой игровой движок (средство разработки видеоигр), для этого госкорпорация просит передать ей "в контур" фонд "Росинфокоминвест", в случае поддержки государства корпорация готова участвовать в проекте совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой поддержать инициативу госкорпорации по разработке российского игрового движка. Для этого предлагается "передать в контур" "Ростеха" фонд "Росинфокоминвест".
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"Такая инициатива действительно есть, сейчас она обсуждается. Это перспективный и нужный стране проект. Если государство поддержит, "Ростех" готов участвовать в нем совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами", - говорится в сообщении.
В рамках реформы институтов развития власти ранее приняли решение ликвидировать АО "Росинфокоминвест", которое занималось в том числе поддержкой экспорта российских информационно-телекоммуникационных технологий. Минцифры предлагало передать 100% его акций в качестве имущественного взноса в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и подготовило соответствующий проект указа президента РФ.
В марте американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption, заявила, что престанет продавать свою продукцию на территории России. До этого другая американская компания Electronic Arts (EA), разрабатывающая популярные видеоигры, заявила о прекращении продаж своих продуктов на территории России, а также Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.