https://ria.ru/20220719/rostekh-1803398463.html

"Ростех" готов разработать российский движок для игр

"Ростех" готов разработать российский движок для игр - РИА Новости, 19.07.2022

"Ростех" готов разработать российский движок для игр

"Ростех" намерен разработать свой игровой движок (средство разработки видеоигр), для этого госкорпорация просит передать ей "в контур" фонд "Росинфокоминвест",... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:17

2022-07-19T11:17

2022-07-19T11:17

экономика

технологии

сергей чемезов

максут шадаев

белоруссия

россия

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Ростех" намерен разработать свой игровой движок (средство разработки видеоигр), для этого госкорпорация просит передать ей "в контур" фонд "Росинфокоминвест", в случае поддержки государства корпорация готова участвовать в проекте совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами, сообщили РИА Новости в "Ростехе".Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой поддержать инициативу госкорпорации по разработке российского игрового движка. Для этого предлагается "передать в контур" "Ростеха" фонд "Росинфокоминвест"."Такая инициатива действительно есть, сейчас она обсуждается. Это перспективный и нужный стране проект. Если государство поддержит, "Ростех" готов участвовать в нем совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами", - говорится в сообщении.В рамках реформы институтов развития власти ранее приняли решение ликвидировать АО "Росинфокоминвест", которое занималось в том числе поддержкой экспорта российских информационно-телекоммуникационных технологий. Минцифры предлагало передать 100% его акций в качестве имущественного взноса в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и подготовило соответствующий проект указа президента РФ.В марте американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption, заявила, что престанет продавать свою продукцию на территории России. До этого другая американская компания Electronic Arts (EA), разрабатывающая популярные видеоигры, заявила о прекращении продаж своих продуктов на территории России, а также Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.

https://ria.ru/20220718/rostekh-1803216530.html

https://ria.ru/20220623/biometriya-1797553360.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, сергей чемезов, максут шадаев, белоруссия, россия, украина, rockstar games, росинфокоминвест, ростех