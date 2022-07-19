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Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление" - РИА Новости, 19.07.2022
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Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление" - РИА Новости, 19.07.2022
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не останется без работы, будет курировать "знаковое направление", уверен лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:12
2022-07-19T14:12
политика
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не останется без работы, будет курировать "знаковое направление", уверен лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов."Он сильный, профессиональный человек, преданный президенту России. Безусловно, не останется без работы. Уверен, не знаю какое, но это будет знаковое направление", - рассказал Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос журналистов.
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политика, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
14:12 19.07.2022
 
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"

Слуцкий считает, что на новом месте работы Рогозин будет курировать "знаковое направление"

© Фото предоставлено пресс-службой РоскосмосаБывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не останется без работы, будет курировать "знаковое направление", уверен лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.
"Он сильный, профессиональный человек, преданный президенту России. Безусловно, не останется без работы. Уверен, не знаю какое, но это будет знаковое направление", - рассказал Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос журналистов.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:21
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы
 
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