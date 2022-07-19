https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html

Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"

Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление" - РИА Новости, 19.07.2022

Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не останется без работы, будет курировать "знаковое направление", уверен лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:12

2022-07-19T14:12

2022-07-19T14:12

политика

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782857565_0:95:2925:1740_1920x0_80_0_0_231514bb6a9207bccc0109357b1b93fe.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не останется без работы, будет курировать "знаковое направление", уверен лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов."Он сильный, профессиональный человек, преданный президенту России. Безусловно, не останется без работы. Уверен, не знаю какое, но это будет знаковое направление", - рассказал Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20220715/rogozin-1802774945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, госдума рф, леонид слуцкий (политик)