https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление" - РИА Новости, 19.07.2022
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не останется без работы, будет курировать "знаковое направление", уверен лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:12
2022-07-19T14:12
2022-07-19T14:12
политика
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не останется без работы, будет курировать "знаковое направление", уверен лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов."Он сильный, профессиональный человек, преданный президенту России. Безусловно, не останется без работы. Уверен, не знаю какое, но это будет знаковое направление", - рассказал Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20220715/rogozin-1802774945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
Слуцкий считает, что на новом месте работы Рогозин будет курировать "знаковое направление"