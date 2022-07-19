https://ria.ru/20220719/rody-1803476965.html

В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности

В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности - РИА Новости, 19.07.2022

В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности

Врачи приемного отделения омской больницы скорой медицинской помощи №1 приняли женщину с сильными болями в животе, которая, оказалась беременной, но даже не... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:18

2022-07-19T15:18

2022-07-19T15:18

здоровье - общество

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Врачи приемного отделения омской больницы скорой медицинской помощи №1 приняли женщину с сильными болями в животе, которая, оказалась беременной, но даже не знала об этом, рассказали журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.Сорокадвухлетней омичке поставили диагноз "почечная колика". Однако не дождавшись заключения уролога, ко всеобщему удивлению персонала женщина начала рожать."Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку. Младенца осмотрели и отправили в перинатальный центр. Врачам же предстояло разобраться с женщиной, которая после всего произошедшего находилась в изумлении, поскольку рождение дочери стало для нее полной неожиданностью", - пояснили в пресс-службе минздрава.Медики, принимавшие экстренные роды, рассказали, что объемного живота у пациентки не было, а симптомы и жалобы, с которыми женщина поступила, действительно напоминали почечную колику. Когда ее осмотрели и сделали УЗИ, то стало понятно, что женщина беременна, а боли в животе - это не что иное, как схватки."Омичка не стояла на учете в женской консультации, в поликлинику по месту жительства тоже не обращалась, проблем со здоровьем за последние девять месяцев, по словам роженицы, у нее не было, а о своей беременности она даже не догадывалась, списывая отсутствие регулярного цикла на возраст. Между тем у 42-летней женщины это уже третий ребёнок", - добавили в пресс-службе. Сейчас пациентка находится в отделении гинекологии под присмотром врачей. Роды прошли без осложнений, и женщину уже готовят к выписке. Скоро она сможет увидеть свою новорожденную дочь.

https://ria.ru/20220212/gormony-1772433942.html

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омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, происшествия, омск, омская область