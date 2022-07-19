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В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности - РИА Новости, 19.07.2022
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В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности
В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности - РИА Новости, 19.07.2022
В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности
Врачи приемного отделения омской больницы скорой медицинской помощи №1 приняли женщину с сильными болями в животе, которая, оказалась беременной, но даже не... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:18
2022-07-19T15:18
здоровье - общество
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Врачи приемного отделения омской больницы скорой медицинской помощи №1 приняли женщину с сильными болями в животе, которая, оказалась беременной, но даже не знала об этом, рассказали журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.Сорокадвухлетней омичке поставили диагноз "почечная колика". Однако не дождавшись заключения уролога, ко всеобщему удивлению персонала женщина начала рожать."Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку. Младенца осмотрели и отправили в перинатальный центр. Врачам же предстояло разобраться с женщиной, которая после всего произошедшего находилась в изумлении, поскольку рождение дочери стало для нее полной неожиданностью", - пояснили в пресс-службе минздрава.Медики, принимавшие экстренные роды, рассказали, что объемного живота у пациентки не было, а симптомы и жалобы, с которыми женщина поступила, действительно напоминали почечную колику. Когда ее осмотрели и сделали УЗИ, то стало понятно, что женщина беременна, а боли в животе - это не что иное, как схватки."Омичка не стояла на учете в женской консультации, в поликлинику по месту жительства тоже не обращалась, проблем со здоровьем за последние девять месяцев, по словам роженицы, у нее не было, а о своей беременности она даже не догадывалась, списывая отсутствие регулярного цикла на возраст. Между тем у 42-летней женщины это уже третий ребёнок", - добавили в пресс-службе. Сейчас пациентка находится в отделении гинекологии под присмотром врачей. Роды прошли без осложнений, и женщину уже готовят к выписке. Скоро она сможет увидеть свою новорожденную дочь.
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здоровье - общество, происшествия, омск, омская область
15:18 19.07.2022
 
В Омске врачи приняли роды у женщины, не знавшей о своей беременности

Омские врачи приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Врачи приемного отделения омской больницы скорой медицинской помощи №1 приняли женщину с сильными болями в животе, которая, оказалась беременной, но даже не знала об этом, рассказали журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.
Сорокадвухлетней омичке поставили диагноз "почечная колика". Однако не дождавшись заключения уролога, ко всеобщему удивлению персонала женщина начала рожать.
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"Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку. Младенца осмотрели и отправили в перинатальный центр. Врачам же предстояло разобраться с женщиной, которая после всего произошедшего находилась в изумлении, поскольку рождение дочери стало для нее полной неожиданностью", - пояснили в пресс-службе минздрава.
Медики, принимавшие экстренные роды, рассказали, что объемного живота у пациентки не было, а симптомы и жалобы, с которыми женщина поступила, действительно напоминали почечную колику. Когда ее осмотрели и сделали УЗИ, то стало понятно, что женщина беременна, а боли в животе - это не что иное, как схватки.
"Омичка не стояла на учете в женской консультации, в поликлинику по месту жительства тоже не обращалась, проблем со здоровьем за последние девять месяцев, по словам роженицы, у нее не было, а о своей беременности она даже не догадывалась, списывая отсутствие регулярного цикла на возраст. Между тем у 42-летней женщины это уже третий ребёнок", - добавили в пресс-службе. Сейчас пациентка находится в отделении гинекологии под присмотром врачей. Роды прошли без осложнений, и женщину уже готовят к выписке. Скоро она сможет увидеть свою новорожденную дочь.
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