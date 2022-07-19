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Глава Минобороны Германии сообщила о недостатке ресурсов для помощи Украине

Глава Минобороны Германии сообщила о недостатке ресурсов для помощи Украине - РИА Новости, 19.07.2022

Глава Минобороны Германии сообщила о недостатке ресурсов для помощи Украине

В бундесвере остались лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:55

2022-07-19T17:55

2022-07-19T18:29

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алексей резников

сергей лавров

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БЕРЛИН, 19 июл — РИА Новости. В бундесвере остались лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм.При этом Ламбрехт отметила, что у нее "очень доверительные и конструктивные" отношения с главой министерства обороны Украины Алексеем Резниковым, и украинский коллега осведомлен об ограниченных возможностях бундесвера.Однако Киев может рассчитывать на то, что Берлин "продолжит поддерживать Украину и в будущем", заявила Ламбрехт. К тому же Германия не так давно поставила ВСУ часть своих самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, добавила она.В начале месяца глава немецкого военного ведомства заявила, что Германия не сможет передать Украине БТР Fuchs из-за необходимости поддерживать обороноспособность бундесвера.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220715/sholts-1802705254.html

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