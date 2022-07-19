https://ria.ru/20220719/realme-1802383115.html

Обзор смартфона realme GT2 Pro: первый рыцарь

Обзор смартфона realme GT2 Pro: первый рыцарь - РИА Новости, 19.07.2022

Обзор смартфона realme GT2 Pro: первый рыцарь

Компания realme привезла в Россию свой флагманский смартфон — realme GT2 Pro стал во многих отношениях первым. Знакомимся с топовой моделью от популярного... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:10

2022-07-19T14:10

2022-07-19T14:10

наука

технологии

google android

realme

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme привезла в Россию свой флагманский смартфон — realme GT2 Pro стал во многих отношениях первым. Знакомимся с топовой моделью от популярного производителя в материале РИА Новости.ДизайнВо внешности флагмана realme переплетаются привычные и оригинальные элементы. Это крупный смартфон, который в зависимости от оформления весит 189 или 199 граммов. Материалы корпуса тут вполне себе топовые — металлическая рама и передняя панель, выполненная из стекла Corning Gorilla Glass Victus.У нас в руках специальная версия, вышедшая из под "карандаша" японского дизайнера-минималиста Наото Фукасавы — ее отличительная особенность в бумажной текстуре, которая имитирует особый полимер, созданный на биологической основе: модель одной из первых получила экологическую сертификацию TCO 9.0. Смартфон в таком исполнении не хочется выпускать из рук: материал приятен на ощупь и цепок. Вообще же, GT2 Pro может быть выполнен в четырех цветах — черном, синем, белом и зеленом, как и герой теста.Камерный блок здесь не очень выступает над крышкой, а использование комплектного чехла полностью это нивелирует. По традиции realme, кейс выполнен из качественного силикона. На экран нанесена плотная защитная пленка.ДисплейУдивляет насколько тонкие рамки экран у этого realme — не всякий топовый смартфон от конкурентов может похвастаться этим. Более того, дисплей здесь плоский, а значит лишен проблем с бликами и искажениями, которыми "славятся" конкуренты. Стеклянная панель выполнена из сверхпрочного стекла Corning Gorilla Glass Victus.Модель одной из первых получила 2K AMOLED-дисплей второго поколения LTPO производства Samsung. Панель способна работать на частоте от 1 до 120 Гц. Кроме того, здесь на 50 процентов снизилось энергопотребление по сравнению с предшественниками и гораздо ниже, чем у конкурентов.О флагманских амбициях GT2 Pro говорит и то, что разрешение 6,7-дюймовой матрицы составляет 1440 x 3216 пикселей. realme позволяет выбрать в настройках FHD+, что призвано помочь экономить батарейку.Экран может похвастаться и поддержкой контента в HDR10+, и частотой дискретизации сенсорного слоя в 1000 Гц, и 10-битным цветом, и 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3 — в realme вложили передовые технологии в этот дисплей. Который очень яркий: в пике матрица выдает солидные 1400 нит, которых хватит в самый солнечный день.Дисплей не склонен к мерцанию — даже на низких уровнях подсветки ШИМ не заставляет напрягаться зрение. В смартфоне есть множество дополнительных настроек экрана: от режима для чтения до тонкой оптимизации цветопередачи под конкретного пользователя.Производительность и коммуникацииОдним из первых realme GT2 Pro был и в плане платформы — смартфон работает на топовом чипе Snapdragon 8 Gen 1, выполненном на 4-нанометровом техпроцессе. Сегодня это самое мощное решение в мире Android, включающее суперъядро Cortex-X2 и видеосистему Adreno 730.В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон приближается к миллиону баллов, набрав 935 тысячи "попугаев" — серьезный показатель, особенно если обратить внимание на прирост графической производительности в новом видеоядре. В других синтетических тестах GT2 Pro вырывается на первые места.Реальное использование только подчеркивает колоссальную мощь, скрытую в недрах этого realme: устройство невозмутимо переваривает любую нагрузку, а в повседневных задачах GT2 Pro воспринимается, как молниеносный смартфон. В этом есть и заслуга быстрой памяти — накопитель на UFS 3.1 и ОЗУ LPDDR5 указывают на бескомпромиссную начинку топового уровня. Кстати, версий у смартфона несколько: от 8/128 до 12/512 ГБ. Вне зависимости от варианта, доступно виртуальное расширение оперативной памяти из постоянной, вплоть до 7 ГБ.В играх realme GT2 Pro демонстрирует высочайшие возможности для смартфона в 2022 году — это тот редкий случай, когда практически всюду графику можно выкручивать на максимум, не задумываясь о снижении производительности. Такие игры, как WoT Blitz или PUBG позволяют играть на сверхвысоких настройках, капризный тайтл Genshin Impact запускается с высокими, но это практически "потолок" для современного смартфона.Инженеры realme сделали все, чтобы обуздать "горячий нрав" Snapdragon 8 Gen 1. И получилось это явно лучше, чем у других в классе. В GT2 Pro есть целая система охлаждения с названием Stainless Steel Vapor Cooling Max, которая включает огромную испарительную камеру и многослойный теплоотводящий контур. Смартфон не склонен к троттлингу, хотя под нагрузкой рукой и можно ощутить нагрев корпуса, особенно в области металлической рамы.Смартфон получил россыпь современных интерфейсов и коммуникаций. Например, это актуальные 5G, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Но есть и кое-что интересное — чип NFC способен работать с радиусом 360 градусов. То есть, как бы вы не поднесли GT2 Pro к терминалу, оплата все равно сработает.Realme UI 3.0Флагман модельной линейки работает на последней версии Android 12 с realme UI 3.0. Новая версия фирменной оболочки визуально почти не изменилась — красочный интерфейс с настраиваемыми элементами, собственными иконками и удобным жестовым управлением.Пользовательский интерфейс предлагает глубокую настройку, позволяя персонализировать буквально каждый элемент. По умолчанию на GT2 Pro стоит тема, которая перекликается с цветовым оформлением корпуса.Улучшен функционал оболочки, отвечающий за многозадачность. Здесь есть как открытие приложения в отдельном окне, так и боковая панель, на которой собраны те опции и приложения, что должны быть под рукой.В пункте "Лаборатория realme" собраны экспериментальные возможности — режим, в котором смартфон одновременно "раздает" аудио на проводные и Bluetooth-наушники; специальная опция "Капсула сна", призванная помочь пользователю не засиживаться ночью; и измерение пульса — GT2 Pro умеет считывать частоту сердцебиения через встроенный в экран сканер отпечатков. И, кстати, довольно точно: погрешность в сравнении с бытовым тонометром оказалась минимальной.КамераБлок камер GT2 Pro состоит из трех сенсоров. В основном используется 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766 с оптическим стабилизатором, поддержкой фазового автофокуса и светосильным объективом диафрагмой f/1,8. "Ширик" с рекордным углом обзора в 150 градусов (для реализации есть отдельный режим) — это датчик Samsung ISOCELL JN1. К этой паре пристыкован крайне интересный 3-Мп сенсор с микрообъективом, чего нет ни у кого в классе. И это не банальный макросенсор: датчик способен делать нативные снимки микромира в 20-кратном увеличении, а при цифровом зуме этот показатель увеличивается до 40 крат.Снимки при хорошем освещении на главную камеру выглядят великолепно, их можно сравнивать с лучшими современными камерофонами. Отличная резкость, высокий уровень детализации, широкий динамический диапазон и сбалансированная цветокоррекция — что еще нужно для счастья? Правильно, повышенного разрешения. В режиме 50 Мп деталей становится еще больше, кроме того, он используется и в снимках с двукратным цифровым зумом. В сумерках сильно выручает светосильная оптика, снимать на GT2 Pro можно ночью даже без включения специального режима — с ним же в снимках больше деталей, осветляются тени. Автоматика работает бережно с фотографией, не добавляя лишней резкости и экспозиции.По сравнению с другими "шириками", камера GT2 Pro заметно лучше конкурентов. Разработчики ПО явно старались адаптировать снимки с нее к фото с основной камеры, что визуально удалось сделать: цветокор и баланс белого очень схожи. При хорошем освещении на сенсор можно получить отличные резкие снимки. Есть у камеры и дополнительные опции: 150-градусные снимки и эффект "рыбьего глаза". Оба понравятся модникам, которые используют "бочкообразный" эффект сверхширокоугольной оптики.Наконец, крайне занятная микроскопическая камера, на эксперименты с которой можно потратить ни один час. Для удобства слежки за микромиром смартфон автоматически включает светодиодную вспышку.Флагманская платформа и использование продвинутых сенсоров дало возможность реализации в realme GT2 Pro съемки видео в качестве вплоть до 8K. Но это, скорее, изыски, а вот приятные глазу 4K с 60 кадрами в секунду при оптической стабилизацией — очень интересная заявка на успех у видеолюбителей и контентмейкеров. Как и фронтальная камера на 32 Мп.Звук, безопасность и автономностьВ realme GT2 Pro есть стереозвук — использована схема, когда мощному мультимедийному динамику "подпевает" разговорный. Стереоэффект убедителен, ощущаются низкие частоты, да и в целом звучит смартфон громко и чисто.Вибрация в смартфоне флагманского уровня — те самые стучащие "молоточки", что стали объектом обожания перфекционистов, здесь присутствуют. Силу вибрации можно настроить под себя, на максимальном уровне она ощущается даже во внешнем кармане одежды.Выше уже говорилось, что GT2 Pro оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев. В realme прислушалась к прошлогодним просьбам пользователей — датчик теперь находится выше, а его площадь увеличена. Скорость срабатывания и качество распознавания пальцев высокие, телефон узнает и мокрые пальцы. Есть здесь и разблокировка по лицу, которая отлично дополняет дактилоскопию.На последней версии прошивки realme GT2 Pro с его аккумулятором емкостью 5000 мАч демонстрирует неплохую автономность по меркам флагмана — снимая его в 7:00 с зарядки к 23:00 оставалось 20-25 процентов заряда. И это при интенсивном использовании с браузингом, камерой, просмотром потокового видео и навигацией.Смартфону дали фирменную технологию зарядки SuperDart мощностью 65 Вт, которая одновременно питает два раздельных аккумулятора. Время, за которое realme GT2 Pro полностью восстанавливает емкость батарейки, можно разделить на два этапа: а первые 30 минут GT2 Pro восполняет 90 процентов, а до полной зарядки требуется еще примерно десять минут.ИтогоКомпании realme удалось выйти на новый уровень со смартфоном GT2 Pro. Это принципиально иное устройство, которое отвечает практически всем требованиям к современным топовым аппаратам из мира Android. В достоинства отнесем великолепный дисплей, сверхмощную платформу и уникальный набор действительно качественных камер. Хотелось бы видеть в GT2 Pro беспроводную зарядку, но быстрый блок питания SuperDart в повседневном использовании оказывается даже полезнее.Смартфон realme GT2 Pro уже в продаже. В официальном ритейле версия в белом цвете от Наото Фукасава 12/256 ГБ предлагается за 89 990 рублей. А с 26 июля смартфон будет доступен по промо-цене в 79 990 рублей.

https://ria.ru/20220330/realme-1780885212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google android, realme