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Мишустин отметил значение расширения связей с дружественными странами
Мишустин отметил значение расширения связей с дружественными странами - РИА Новости, 19.07.2022
Мишустин отметил значение расширения связей с дружественными странами
Расширение связей с дружественными государствами является ключевым фактором для развития отраслей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:34
2022-07-19T16:34
2022-07-19T16:34
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расширение связей с дружественными государствами является ключевым фактором для развития отраслей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин добавил, что важно продолжать развивать собственное производство в транспортной сфере.
https://ria.ru/20220718/kooperatsiya-1803233661.html
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экономика, михаил мишустин, правительство рф
Мишустин отметил значение расширения связей с дружественными странами
Мишустин назвал расширение связей с дружественными странами ключевым фактором для развития