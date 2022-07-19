https://ria.ru/20220719/razorenie-1803355269.html
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился - РИА Новости, 19.07.2022
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился
Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T02:51
2022-07-19T02:51
2022-07-19T11:17
в мире
великобритания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130318/76/1303187653_0:130:3605:2158_1920x0_80_0_0_42b3742bdc8fb7051ad51046e4b10489.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщает таблоид The Daily Star.Как ранее сообщали местные таблоиды, львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым, оставив двоих детей."Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов", — заявил британец, отметив, что теперь они с Каркадым "пытаются выживать".По его словам, он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании, которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников.Гарнетт пожаловался, что иногда он отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются представители СМИ, которые пытаются добыть его номер телефона. В результате он практически лишился заработка."Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи", — добавил британец. По его словам, он даже не может обставить мебелью арендованную квартиру, в которой сейчас живет с украинкой. При этом он подчеркнул, что Каркадым на данный момент является его "приоритетом".
https://ria.ru/20220524/bezhenka-1790293618.html
https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130318/76/1303187653_0:0:3199:2399_1920x0_80_0_0_0bf15adcd6f5def09bbde985f62b0e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина
02:51 19.07.2022 (обновлено: 11:17 19.07.2022)
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился
Британец Гарнетт, бросивший жену ради беженки из Львова, лишился заработка
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщает
таблоид The Daily Star.
Как ранее сообщали местные таблоиды, львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании
разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым, оставив двоих детей.
"Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов", — заявил британец, отметив, что теперь они с Каркадым "пытаются выживать".
По его словам, он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании, которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников.
Гарнетт пожаловался, что иногда он отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются представители СМИ, которые пытаются добыть его номер телефона. В результате он практически лишился заработка.
"Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи", — добавил британец. По его словам, он даже не может обставить мебелью арендованную квартиру, в которой сейчас живет с украинкой. При этом он подчеркнул, что Каркадым на данный момент является его "приоритетом".