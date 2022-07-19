https://ria.ru/20220719/razorenie-1803355269.html

Британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился

Британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился - РИА Новости, 19.07.2022

Британец, бросивший жену ради украинской беженки, разорился

Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщает... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T02:51

2022-07-19T02:51

2022-07-19T11:17

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщает таблоид The Daily Star.Как ранее сообщали местные таблоиды, львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым, оставив двоих детей."Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов", — заявил британец, отметив, что теперь они с Каркадым "пытаются выживать".По его словам, он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании, которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников.Гарнетт пожаловался, что иногда он отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются представители СМИ, которые пытаются добыть его номер телефона. В результате он практически лишился заработка."Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи", — добавил британец. По его словам, он даже не может обставить мебелью арендованную квартиру, в которой сейчас живет с украинкой. При этом он подчеркнул, что Каркадым на данный момент является его "приоритетом".

https://ria.ru/20220524/bezhenka-1790293618.html

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

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