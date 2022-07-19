https://ria.ru/20220719/raspad-1803357145.html

В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока"

В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока" - РИА Новости, 19.07.2022

В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока"

Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T04:10

2022-07-19T04:10

2022-07-19T16:01

в мире

джо байден

ближний восток

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1493_1920x0_80_0_0_970f1e3b4c5266f7980a2e3d43554571.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet.Джо Байден в минувшую субботу завершил четырехдневный визит на Ближний Восток, который стал первым подобным для него в качестве президента США. Лейтмотивом поездки стали слова американского лидера о том, что Штаты намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.Заявление Байдена прозвучало в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке. Однако у слов американского лидера есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются.Издание отмечает "империалистический" характер заявления Байдена, на которое от Китая последовал ответ с акцентом на "уважении к суверенитету". Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отметил: "На Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории".Cumhuriyet пишет, что на Ближнем Востоке нет вакуума, а есть переизбыток "империализма" США. Однако этот переизбыток не вечен, ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока", а "новый многополярный мир" способствует проведению странами Ближнего Востока "многосторонней" внешней политики, полагает автор материала.Ранее издание American Thinker написало, что визит Байдена в Саудовскую Аравию оказался безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220718/bayden-1803118297.html

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, ближний восток, сша