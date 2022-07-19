04:10 19.07.2022 (обновлено: 16:01 19.07.2022)
В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока"
Cumhuriyet: США теряют влияние на Ближнем Востоке на фоне визита Байдена в регион
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
Джо Байден в минувшую субботу завершил четырехдневный визит на Ближний Восток, который стал первым подобным для него в качестве президента США. Лейтмотивом поездки стали слова американского лидера о том, что Штаты намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.
Издание отмечает "империалистический" характер заявления Байдена, на которое от Китая последовал ответ с акцентом на "уважении к суверенитету". Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отметил: "На Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории".
Cumhuriyet пишет, что на Ближнем Востоке нет вакуума, а есть переизбыток "империализма" США. Однако этот переизбыток не вечен, ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока", а "новый многополярный мир" способствует проведению странами Ближнего Востока "многосторонней" внешней политики, полагает автор материала.
Ранее издание American Thinker написало, что визит Байдена в Саудовскую Аравию оказался безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты.
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