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В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока" - РИА Новости, 19.07.2022
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В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока"
В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока" - РИА Новости, 19.07.2022
В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока"
Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T04:10
2022-07-19T16:01
в мире
джо байден
ближний восток
сша
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet.Джо Байден в минувшую субботу завершил четырехдневный визит на Ближний Восток, который стал первым подобным для него в качестве президента США. Лейтмотивом поездки стали слова американского лидера о том, что Штаты намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.Заявление Байдена прозвучало в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке. Однако у слов американского лидера есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются.Издание отмечает "империалистический" характер заявления Байдена, на которое от Китая последовал ответ с акцентом на "уважении к суверенитету". Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отметил: "На Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории".Cumhuriyet пишет, что на Ближнем Востоке нет вакуума, а есть переизбыток "империализма" США. Однако этот переизбыток не вечен, ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока", а "новый многополярный мир" способствует проведению странами Ближнего Востока "многосторонней" внешней политики, полагает автор материала.Ранее издание American Thinker написало, что визит Байдена в Саудовскую Аравию оказался безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, джо байден, ближний восток, сша
04:10 19.07.2022 (обновлено: 16:01 19.07.2022)
 
В Турции заявили о распаде "американского Ближнего Востока"

Cumhuriyet: США теряют влияние на Ближнем Востоке на фоне визита Байдена в регион

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
Джо Байден в минувшую субботу завершил четырехдневный визит на Ближний Восток, который стал первым подобным для него в качестве президента США. Лейтмотивом поездки стали слова американского лидера о том, что Штаты намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.
Заявление Байдена прозвучало в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке. Однако у слов американского лидера есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются.
Издание отмечает "империалистический" характер заявления Байдена, на которое от Китая последовал ответ с акцентом на "уважении к суверенитету". Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отметил: "На Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории".
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Cumhuriyet пишет, что на Ближнем Востоке нет вакуума, а есть переизбыток "империализма" США. Однако этот переизбыток не вечен, ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока", а "новый многополярный мир" способствует проведению странами Ближнего Востока "многосторонней" внешней политики, полагает автор материала.
Ранее издание American Thinker написало, что визит Байдена в Саудовскую Аравию оказался безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреДжо БайденБлижний ВостокСША
 
 
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