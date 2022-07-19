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ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/rakety-1803406919.html
ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону
ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону - РИА Новости, 19.07.2022
ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону
Украинские войска выпустили шесть ракет по Херсону, пять из них удалось сбить, одна упала у Антоновского моста, рассказали РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:55
2022-07-19T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет по Херсону, пять из них удалось сбить, одна упала у Антоновского моста, рассказали РИА Новости в администрации региона."Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста", — сообщил собеседник агентства.При этом, как уточнил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.Он подтвердил, что ракета попала в Антоновский мост. При этом он продолжает функционировать, жертв нет.Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220718/vsu-1803307403.html
https://ria.ru/20220719/lomakovka-1803400942.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Влада Копылова
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в мире, херсон
11:55 19.07.2022 (обновлено: 14:17 19.07.2022)
 
ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Херсону, пять из них сбили

Место падения ракеты в Херсоне
Место падения ракеты в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет по Херсону, пять из них удалось сбить, одна упала у Антоновского моста, рассказали РИА Новости в администрации региона.
"Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста", — сообщил собеседник агентства.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 18:43Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке
При этом, как уточнил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Он подтвердил, что ракета попала в Антоновский мост. При этом он продолжает функционировать, жертв нет.
Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
11:27Специальная военная операция на Украине
Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
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