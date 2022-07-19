https://ria.ru/20220719/rakety-1803406919.html

ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону

ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону - РИА Новости, 19.07.2022

ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону

Украинские войска выпустили шесть ракет по Херсону, пять из них удалось сбить, одна упала у Антоновского моста, рассказали РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:55

2022-07-19T11:55

2022-07-19T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет по Херсону, пять из них удалось сбить, одна упала у Антоновского моста, рассказали РИА Новости в администрации региона."Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста", — сообщил собеседник агентства.При этом, как уточнил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.Он подтвердил, что ракета попала в Антоновский мост. При этом он продолжает функционировать, жертв нет.Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220718/vsu-1803307403.html

https://ria.ru/20220719/lomakovka-1803400942.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон