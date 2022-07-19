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В графике техработ на "Северном потоке" нет изменений, сообщил оператор - РИА Новости, 19.07.2022
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В графике техработ на "Северном потоке" нет изменений, сообщил оператор
В графике техработ на "Северном потоке" нет изменений, сообщил оператор - РИА Новости, 19.07.2022
В графике техработ на "Северном потоке" нет изменений, сообщил оператор
Небольшие объемы газа подавались по "Северному потоку" в рамках проводимых на трубопроводе плановых профилактических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:45
2022-07-19T21:59
экономика
йоханнес хан
россия
европа
германия
еврокомиссия
siemens
газпром
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Небольшие объемы газа подавались по "Северному потоку" в рамках проводимых на трубопроводе плановых профилактических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора магистрали Nord Stream AG.Экспорт по "Северному потоку", основному маршруту поставок российского газа в Европу, остановился на время проведения планового техобслуживания с 11 по 21 июля. Однако во вторник, 19 июля, согласно данным фирмы, некоторое количество топлива поставили с 15:00 до 16:00 мск и с 17:00 до 19:00 мск.Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к прекращению поставок по "Северному потоку" после завершения плановых профилактических работ.Позднее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что поставки газа по трубопроводу из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания. При этом, по их данным, магистраль восстановит подачу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.С середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40 процентов от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" компания и вовсе не возобновит поставки по магистрали.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада по просьбе Германии позднее решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
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экономика, йоханнес хан, россия, европа, германия, еврокомиссия, siemens, газпром
20:45 19.07.2022 (обновлено: 21:59 19.07.2022)
 
В графике техработ на "Северном потоке" нет изменений, сообщил оператор

Nord Stream AG: в графике технических работ на "Северном потоке" изменений пока нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Небольшие объемы газа подавались по "Северному потоку" в рамках проводимых на трубопроводе плановых профилактических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора магистрали Nord Stream AG.
Экспорт по "Северному потоку", основному маршруту поставок российского газа в Европу, остановился на время проведения планового техобслуживания с 11 по 21 июля. Однако во вторник, 19 июля, согласно данным фирмы, некоторое количество топлива поставили с 15:00 до 16:00 мск и с 17:00 до 19:00 мск.

"Мы можем подтвердить, что небольшие объемы газа, о которых вы говорите, использовались для технически необходимого выравнивания давления между "Северным потоком" и оператором принимающей инфраструктуры. Пока никаких изменений в плановый график текущих ремонтных работ не вносилось", — рассказали в компании.

Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к прекращению поставок по "Северному потоку" после завершения плановых профилактических работ.
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Позднее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что поставки газа по трубопроводу из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания. При этом, по их данным, магистраль восстановит подачу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.
С середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40 процентов от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" компания и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада по просьбе Германии позднее решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
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ЭкономикаЙоханнес ХанРоссияЕвропаГерманияЕврокомиссияSiemensГазпром
 
 
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