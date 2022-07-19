09:43 19.07.2022 (обновлено: 09:50 19.07.2022)
В Херсонской области утром сработали системы ПВО
ПВО утром перехватили ракеты над Херсонской областью
© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, сообщает ГУМВД Херсонской области.
"Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО", - говорится в Telegram-канале главка.
На видео, которое размещено в канале, заснят перехват целей в небе над областью. Детали пока не раскрываются.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.