https://ria.ru/20220719/pvo-1803376660.html

В Херсонской области утром сработали системы ПВО

В Херсонской области утром сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.07.2022

В Херсонской области утром сработали системы ПВО

В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, сообщает ГУМВД Херсонской области. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:43

2022-07-19T09:43

2022-07-19T09:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, сообщает ГУМВД Херсонской области."Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО", - говорится в Telegram-канале главка.На видео, которое размещено в канале, заснят перехват целей в небе над областью. Детали пока не раскрываются.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220719/pvo-1803355614.html

херсонская область

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , в мире, россия, запорожская область