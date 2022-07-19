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В Херсонской области утром сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/pvo-1803376660.html
В Херсонской области утром сработали системы ПВО
В Херсонской области утром сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.07.2022
В Херсонской области утром сработали системы ПВО
В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, сообщает ГУМВД Херсонской области. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:43
2022-07-19T09:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, сообщает ГУМВД Херсонской области."Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО", - говорится в Telegram-канале главка.На видео, которое размещено в канале, заснят перехват целей в небе над областью. Детали пока не раскрываются.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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херсонская область
россия
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херсонская область , в мире, россия, запорожская область
09:43 19.07.2022 (обновлено: 09:50 19.07.2022)
 
В Херсонской области утром сработали системы ПВО

ПВО утром перехватили ракеты над Херсонской областью

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, сообщает ГУМВД Херсонской области.
"Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО", - говорится в Telegram-канале главка.
На видео, которое размещено в канале, заснят перехват целей в небе над областью. Детали пока не раскрываются.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
03:04Специальная военная операция на Украине
Херсонская область усиливает систему ПВО
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреРоссияЗапорожская область
 
 
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