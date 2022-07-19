https://ria.ru/20220719/pvo-1803355614.html
Херсонская область усиливает систему ПВО
Херсонская область усиливает систему ПВО - РИА Новости, 19.07.2022
Херсонская область усиливает систему ПВО
Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T03:04
2022-07-19T03:04
2022-07-19T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.При этом Стремоусов отметил, что у властей есть информация, откуда украинская армия ведет огонь по Херсонской области.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где в результате удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/obstrel-1803134406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия
03:04 19.07.2022 (обновлено: 03:07 19.07.2022)
Херсонская область усиливает систему ПВО
Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что Херсонская область усиливает систему ПВО