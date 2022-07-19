Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область усиливает систему ПВО - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/pvo-1803355614.html
Херсонская область усиливает систему ПВО
Херсонская область усиливает систему ПВО - РИА Новости, 19.07.2022
Херсонская область усиливает систему ПВО
Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T03:04
2022-07-19T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.При этом Стремоусов отметил, что у властей есть информация, откуда украинская армия ведет огонь по Херсонской области.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где в результате удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/obstrel-1803134406.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия
03:04 19.07.2022 (обновлено: 03:07 19.07.2022)
 
Херсонская область усиливает систему ПВО

Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что Херсонская область усиливает систему ПВО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Сейчас усиливается система противовоздушной обороны", - сказал он.

При этом Стремоусов отметил, что у властей есть информация, откуда украинская армия ведет огонь по Херсонской области.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где в результате удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 09:44В мире
Система ПВО отразила массированную атаку ВСУ на Новую Каховку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала