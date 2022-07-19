https://ria.ru/20220719/putin-1803592788.html
Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция
Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.07.2022
Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите Россия-Иран-Турция, а также провел двусторонние переговоры с иранским и турецким... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:43
2022-07-19T23:43
2022-07-19T23:43
владимир путин
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Президент Владимир Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите Россия-Иран-Турция, а также провел двусторонние переговоры с иранским и турецким коллегами.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Выход Путина к прессе после "астанинского" саммита
LIVE: Выход Путина к прессе после "астанинского" саммита
2022-07-19T23:43
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PT24M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите Россия-Иран-Турция, а также провел двусторонние переговоры с иранским и турецким коллегами.
2022-07-19T23:43
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PT24M48S
Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите Россия-Иран-Турция, а также провел двусторонние переговоры с иранским и турецким коллегами.