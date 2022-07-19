https://ria.ru/20220719/putin-1803592788.html

Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция

Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.07.2022

Путин отвечает на вопросы после "астанинского" саммита. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите Россия-Иран-Турция, а также провел двусторонние переговоры с иранским и турецким... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:43

2022-07-19T23:43

2022-07-19T23:43

владимир путин

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Президент Владимир Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите Россия-Иран-Турция, а также провел двусторонние переговоры с иранским и турецким коллегами.

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Выход Путина к прессе после "астанинского" саммита LIVE: Выход Путина к прессе после "астанинского" саммита 2022-07-19T23:43 true PT24M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, видео