https://ria.ru/20220719/putin-1803556855.html

Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему

Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему - РИА Новости, 19.07.2022

Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:58

2022-07-19T19:58

2022-07-19T20:04

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку."Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы", - сказал Путин.Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". "У нас большая очень повестка дня", - сказал Путин.Президент РФ признался Эрдогану, что рад его видеть. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал Путин. На что Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались". "Это точно, это хорошо", - ответил Путин."И наши коллеги общаются в постоянном режиме", - добавил онПо словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами". Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской "тройки" у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.

https://ria.ru/20220719/sammit-1803186470.html

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цены на нефть, россия, азербайджан, турция