19:58 19.07.2022 (обновлено: 20:04 19.07.2022)
Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему
В Тегеране Путин и Эрдоган обсудили Сирию, карабахскую проблему и двусторонние отношения
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку.
"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы", - сказал Путин.
Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". "У нас большая очень повестка дня", - сказал Путин.
Президент РФ признался Эрдогану, что рад его видеть. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал Путин. На что Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались". "Это точно, это хорошо", - ответил Путин.
"И наши коллеги общаются в постоянном режиме", - добавил он
По словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами". Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской "тройки" у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.