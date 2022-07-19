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Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему
Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему - РИА Новости, 19.07.2022
Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:58
2022-07-19T20:04
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азербайджан
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку."Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы", - сказал Путин.Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". "У нас большая очень повестка дня", - сказал Путин.Президент РФ признался Эрдогану, что рад его видеть. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал Путин. На что Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались". "Это точно, это хорошо", - ответил Путин."И наши коллеги общаются в постоянном режиме", - добавил онПо словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами". Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской "тройки" у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.
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цены на нефть, россия, азербайджан, турция
19:58 19.07.2022 (обновлено: 20:04 19.07.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему

В Тегеране Путин и Эрдоган обсудили Сирию, карабахскую проблему и двусторонние отношения

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку.
"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы", - сказал Путин.
Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". "У нас большая очень повестка дня", - сказал Путин.
Президент РФ признался Эрдогану, что рад его видеть. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал Путин. На что Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались". "Это точно, это хорошо", - ответил Путин.
"И наши коллеги общаются в постоянном режиме", - добавил он
По словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами". Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской "тройки" у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
04:41
Саммит Россия – Турция – Иран по Сирии
 
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