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Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана - РИА Новости, 19.07.2022
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Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана
Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана - РИА Новости, 19.07.2022
Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана
Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:30
2022-07-19T19:29
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Беседа идет, открытой части не было", — сказал он.Глава государства находится в Тегеране с однодневным визитом. Ранее он уже встретился с иранским президентом Ибрахимом Раиси.Он назвал поездку поворотным этапом в отношениях между двумя странами и важным моментом для регионального и международного сотрудничества.Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. В рамках поездки он также встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи
18:30 19.07.2022 (обновлено: 19:29 19.07.2022)
 
Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана

Пресс-секретарь Песков: Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи

© AFP 2022 / Office of the Iranian Supreme Leader Встреча аятоллы Али Хаменеи с президентом России Владимиром Путиным
 Встреча аятоллы Али Хаменеи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Office of the Iranian Supreme Leader
Встреча аятоллы Али Хаменеи с президентом России Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Беседа идет, открытой части не было", — сказал он.
Глава государства находится в Тегеране с однодневным визитом. Ранее он уже встретился с иранским президентом Ибрахимом Раиси.
Он назвал поездку поворотным этапом в отношениях между двумя странами и важным моментом для регионального и международного сотрудничества.
Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. В рамках поездки он также встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате РоссияИранТурция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ миреИранТегеран (город)Али Хаменеи
 
 
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