https://ria.ru/20220719/putin-1803534734.html
Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана
Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана - РИА Новости, 19.07.2022
Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана
Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:30
2022-07-19T18:30
2022-07-19T19:29
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Беседа идет, открытой части не было", — сказал он.Глава государства находится в Тегеране с однодневным визитом. Ранее он уже встретился с иранским президентом Ибрахимом Раиси.Он назвал поездку поворотным этапом в отношениях между двумя странами и важным моментом для регионального и международного сотрудничества.Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. В рамках поездки он также встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.
https://ria.ru/20220719/vizit-1803515303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи
18:30 19.07.2022 (обновлено: 19:29 19.07.2022)
Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана
Пресс-секретарь Песков: Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи