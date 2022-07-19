https://ria.ru/20220719/putin-1803534734.html

Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана

Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана - РИА Новости, 19.07.2022

Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана

Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:30

2022-07-19T18:30

2022-07-19T19:29

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

иран

тегеран (город)

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Беседа идет, открытой части не было", — сказал он.Глава государства находится в Тегеране с однодневным визитом. Ранее он уже встретился с иранским президентом Ибрахимом Раиси.Он назвал поездку поворотным этапом в отношениях между двумя странами и важным моментом для регионального и международного сотрудничества.Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. В рамках поездки он также встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.

https://ria.ru/20220719/vizit-1803515303.html

россия

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи