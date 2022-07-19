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Названы самые доступные роскошные направления для отдыха - РИА Новости, 19.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220719/puteshestviya-1803280951.html
Названы самые доступные роскошные направления для отдыха
Названы самые доступные роскошные направления для отдыха - РИА Новости, 19.07.2022
Названы самые доступные роскошные направления для отдыха
Определены самые доступные направления для роскошных поездок, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T05:25
2022-07-19T05:25
туризм
туризм
новости - туризм
бангкок
брюссель
верона
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Определены самые доступные направления для роскошных поездок, сообщает Travel Daily Media.Эксперты проанализировали самые популярные города мира по средней стоимости трат туристов на пятизвездочные отели, отмеченные звездой Мишлен рестораны и аренду роскошных автомобилей. Так они выявили самые доступные для путешественников города, в которых можно получить сервис наивысшего уровня.Лидер списка — Бангкок. Пообедать в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, там можно за 150 долларов, ночь в роскошном отеле провести за 295 долларов, а за аренду дорогой машины придется отдать 59 долларов в день.В Брюсселе поход в мишленовский ресторан будет стоить от 156 долларов, ночь в отличной гостинице — от 360 долларов, и еще 150 долларов придется отдать за возможность передвигаться в высококлассном автомобиле.За отдых подобного уровня в Вероне заплатить придется больше. Посещение ресторана высокой кухни будет стоить не менее 180 долларов, роскошная гостиница обойдется как минимум в 450 долларов за ночь, а на отличной машине удастся путешествовать, расставшись со 178 долларами в день.В Осаке продегустировать блюда в мишленовском ресторане можно за 207 долларов, провести ночь в люксовом отеле — за 300 долларов, а сесть за руль роскошного автомобиля — за 177 долларов.Замыкает пятерку Берлин. Обед в ресторане со звездой Мишлен обойдется там в 191 доллар, ночь в роскошном отеле будет стоить как минимум 500 долларов, а аренда шикарного автомобиля — от 161 доллара.В десятку самых доступных городов, в которых можно роскошно отдохнуть, вошли также Франкфурт, Рио-де-Жанейро, Токио, Лиссабон и Дублин.
https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html
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туризм, новости - туризм, бангкок, брюссель, верона, куда поехать в выходные
05:25 19.07.2022
 
Названы самые доступные роскошные направления для отдыха

Эксперты назвали Бангкок самым доступным городом для роскошного отдыха

© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / vichie81
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Определены самые доступные направления для роскошных поездок, сообщает Travel Daily Media.
Эксперты проанализировали самые популярные города мира по средней стоимости трат туристов на пятизвездочные отели, отмеченные звездой Мишлен рестораны и аренду роскошных автомобилей. Так они выявили самые доступные для путешественников города, в которых можно получить сервис наивысшего уровня.
Лидер списка — Бангкок. Пообедать в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, там можно за 150 долларов, ночь в роскошном отеле провести за 295 долларов, а за аренду дорогой машины придется отдать 59 долларов в день.
В Брюсселе поход в мишленовский ресторан будет стоить от 156 долларов, ночь в отличной гостинице — от 360 долларов, и еще 150 долларов придется отдать за возможность передвигаться в высококлассном автомобиле.
За отдых подобного уровня в Вероне заплатить придется больше. Посещение ресторана высокой кухни будет стоить не менее 180 долларов, роскошная гостиница обойдется как минимум в 450 долларов за ночь, а на отличной машине удастся путешествовать, расставшись со 178 долларами в день.
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В Осаке продегустировать блюда в мишленовском ресторане можно за 207 долларов, провести ночь в люксовом отеле — за 300 долларов, а сесть за руль роскошного автомобиля — за 177 долларов.
Замыкает пятерку Берлин. Обед в ресторане со звездой Мишлен обойдется там в 191 доллар, ночь в роскошном отеле будет стоить как минимум 500 долларов, а аренда шикарного автомобиля — от 161 доллара.
В десятку самых доступных городов, в которых можно роскошно отдохнуть, вошли также Франкфурт, Рио-де-Жанейро, Токио, Лиссабон и Дублин.
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