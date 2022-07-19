https://ria.ru/20220719/puteshestviya-1803280951.html

Названы самые доступные роскошные направления для отдыха

Названы самые доступные роскошные направления для отдыха - РИА Новости, 19.07.2022

Названы самые доступные роскошные направления для отдыха

Определены самые доступные направления для роскошных поездок, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:25

2022-07-19T05:25

2022-07-19T05:25

туризм

туризм

новости - туризм

бангкок

брюссель

верона

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Определены самые доступные направления для роскошных поездок, сообщает Travel Daily Media.Эксперты проанализировали самые популярные города мира по средней стоимости трат туристов на пятизвездочные отели, отмеченные звездой Мишлен рестораны и аренду роскошных автомобилей. Так они выявили самые доступные для путешественников города, в которых можно получить сервис наивысшего уровня.Лидер списка — Бангкок. Пообедать в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, там можно за 150 долларов, ночь в роскошном отеле провести за 295 долларов, а за аренду дорогой машины придется отдать 59 долларов в день.В Брюсселе поход в мишленовский ресторан будет стоить от 156 долларов, ночь в отличной гостинице — от 360 долларов, и еще 150 долларов придется отдать за возможность передвигаться в высококлассном автомобиле.За отдых подобного уровня в Вероне заплатить придется больше. Посещение ресторана высокой кухни будет стоить не менее 180 долларов, роскошная гостиница обойдется как минимум в 450 долларов за ночь, а на отличной машине удастся путешествовать, расставшись со 178 долларами в день.В Осаке продегустировать блюда в мишленовском ресторане можно за 207 долларов, провести ночь в люксовом отеле — за 300 долларов, а сесть за руль роскошного автомобиля — за 177 долларов.Замыкает пятерку Берлин. Обед в ресторане со звездой Мишлен обойдется там в 191 доллар, ночь в роскошном отеле будет стоить как минимум 500 долларов, а аренда шикарного автомобиля — от 161 доллара.В десятку самых доступных городов, в которых можно роскошно отдохнуть, вошли также Франкфурт, Рио-де-Жанейро, Токио, Лиссабон и Дублин.

https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

бангкок

брюссель

верона

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, бангкок, брюссель, верона, куда поехать в выходные