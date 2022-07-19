https://ria.ru/20220719/protest-1803590566.html

В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса

В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса - РИА Новости, 19.07.2022

В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса

Полиция Капитолия задержала более трех десятков человек во время акции в защиту права женщин на аборт у здания Верховного суда в Вашингтоне, в их числе 16... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:22

2022-07-19T23:22

2022-07-19T23:22

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сша

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Полиция Капитолия задержала более трех десятков человек во время акции в защиту права женщин на аборт у здания Верховного суда в Вашингтоне, в их числе 16 членов конгресса, сообщили правоохранительные органы во вторник.О задержании сообщают и сами арестованные, так, в Twitter представителя от Южной Каролины Алмы Адамс появилась запись от ее подчиненных: "Это сотрудники офиса Адамс, ее только что арестовали у здания Верховного суда за участие в протесте за право на аборт и защиту прав на репродуктивное здравоохранение". О задержании также сообщают представители конгрессвумен от Нью-Йорка Каролин Малуни, на кадрах задержания можно видеть, как полиция уводит с места протеста Александрию Окасио-Кортез, СМИ сообщают о задержании Илхан Омар и ряда других представительниц демократической партии.Ожидается, что в скором времени задержанных отпустят, вероятно, им предстоит выплатить штрафы за правонарушение, главным из которых является препятствование движению автотранспорта.В июне контролируемый консерваторами Верховный суд, пересмотрев прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года, отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Как следствие ряд штатов полностью запретил аборты.Администрация Байдена резко раскритиковала решение Верховного суда, пообещав по-прежнему бороться за обеспечение прав женщин на принятие решений о своем здоровье. Полемику по этому вопросу продолжат участники протестов, в том на уровне членов конгресса.

https://ria.ru/20220715/ssha-1802869812.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша