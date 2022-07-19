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В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса - РИА Новости, 19.07.2022
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В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса
В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса - РИА Новости, 19.07.2022
В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса
Полиция Капитолия задержала более трех десятков человек во время акции в защиту права женщин на аборт у здания Верховного суда в Вашингтоне, в их числе 16... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:22
2022-07-19T23:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Полиция Капитолия задержала более трех десятков человек во время акции в защиту права женщин на аборт у здания Верховного суда в Вашингтоне, в их числе 16 членов конгресса, сообщили правоохранительные органы во вторник.О задержании сообщают и сами арестованные, так, в Twitter представителя от Южной Каролины Алмы Адамс появилась запись от ее подчиненных: "Это сотрудники офиса Адамс, ее только что арестовали у здания Верховного суда за участие в протесте за право на аборт и защиту прав на репродуктивное здравоохранение". О задержании также сообщают представители конгрессвумен от Нью-Йорка Каролин Малуни, на кадрах задержания можно видеть, как полиция уводит с места протеста Александрию Окасио-Кортез, СМИ сообщают о задержании Илхан Омар и ряда других представительниц демократической партии.Ожидается, что в скором времени задержанных отпустят, вероятно, им предстоит выплатить штрафы за правонарушение, главным из которых является препятствование движению автотранспорта.В июне контролируемый консерваторами Верховный суд, пересмотрев прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года, отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Как следствие ряд штатов полностью запретил аборты.Администрация Байдена резко раскритиковала решение Верховного суда, пообещав по-прежнему бороться за обеспечение прав женщин на принятие решений о своем здоровье. Полемику по этому вопросу продолжат участники протестов, в том на уровне членов конгресса.
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в мире, сша
23:22 19.07.2022
 
В Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса

В Вашингтоне арестовали 16 членов конгресса в ходе протеста за право на аборт

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПолицейский на одной из улиц Вашингтона
Полицейский на одной из улиц Вашингтона - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Полицейский на одной из улиц Вашингтона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Полиция Капитолия задержала более трех десятков человек во время акции в защиту права женщин на аборт у здания Верховного суда в Вашингтоне, в их числе 16 членов конгресса, сообщили правоохранительные органы во вторник.
"Мы арестовали 34 человека за создание толпы, препятствий и неудобств. В числе арестованных 16 членов конгресса", - сообщила полиция Капитолия в своем Twitter. По действующим правилам, уточнили в полиции, демонстрантам было сделано три предупреждения с просьбой освободить проезжу часть, лишь после чего начались аресты.
О задержании сообщают и сами арестованные, так, в Twitter представителя от Южной Каролины Алмы Адамс появилась запись от ее подчиненных: "Это сотрудники офиса Адамс, ее только что арестовали у здания Верховного суда за участие в протесте за право на аборт и защиту прав на репродуктивное здравоохранение". О задержании также сообщают представители конгрессвумен от Нью-Йорка Каролин Малуни, на кадрах задержания можно видеть, как полиция уводит с места протеста Александрию Окасио-Кортез, СМИ сообщают о задержании Илхан Омар и ряда других представительниц демократической партии.
Ожидается, что в скором времени задержанных отпустят, вероятно, им предстоит выплатить штрафы за правонарушение, главным из которых является препятствование движению автотранспорта.
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В июне контролируемый консерваторами Верховный суд, пересмотрев прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года, отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Как следствие ряд штатов полностью запретил аборты.
Администрация Байдена резко раскритиковала решение Верховного суда, пообещав по-прежнему бороться за обеспечение прав женщин на принятие решений о своем здоровье. Полемику по этому вопросу продолжат участники протестов, в том на уровне членов конгресса.
 
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