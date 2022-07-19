https://ria.ru/20220719/proslushivanie-1803355957.html

Хакер RaHDIt объяснил, в чем опасность телевизора и холодильника

Хакер RaHDIt объяснил, в чем опасность телевизора и холодильника - РИА Новости, 19.07.2022

Хакер RaHDIt объяснил, в чем опасность телевизора и холодильника

Домашняя бытовая техника: пылесос, холодильник, телевизор — может быть использована для наблюдения и прослушивания, заявил РИА Новости участник российской... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T03:12

2022-07-19T03:12

2022-07-19T10:58

россия

технологии

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Домашняя бытовая техника: пылесос, холодильник, телевизор — может быть использована для наблюдения и прослушивания, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников ГУР (Главное управление разведки) Украины и связанных с ними лиц. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, уже переданы компетентным органам."Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камере телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении", — сказал хакер.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

https://ria.ru/20220712/anb-1801848255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/khakery-1803225948.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участник российской хакерской группы RaHDIt о приборах для наблюдения и прослушивания Бытовую технику - пылесос, холодильник, телевизор – могут использовать для наблюдения и прослушивания, рассказал РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt. 2022-07-19T03:12 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, технологии