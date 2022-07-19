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В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 19.07.2022
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В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей
В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 19.07.2022
В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей
Программу поддержки местных сельхозпроизводителей запустили в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:58
2022-07-19T15:58
в мире
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программу поддержки местных сельхозпроизводителей запустили в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов."В Запорожской области запустили программу поддержки местных сельхозпроизводителей, что позволит повысить их конкурентоспособность", - сказал агентству Рогов.По его словам, сельхозпроизводители для сбыта своей продукции могут обращаться в фонд развития Запорожского края "Русский русскому помоги" и через приёмные движения "Мы вместе с Россией"."Через этот фонд постоянно проводятся закупки продуктов питания для оказания помощи нуждающимся жителям нашей области", - отметил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, запорожская область, владимир рогов
15:58 19.07.2022
 
В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей

В Запорожской области запустили программу поддержки местных сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе
Машина выгружает зерно на ОАО Мелитопольский элеватор в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости
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Машина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программу поддержки местных сельхозпроизводителей запустили в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.
Запорожской области запустили программу поддержки местных сельхозпроизводителей, что позволит повысить их конкурентоспособность", - сказал агентству Рогов.
По его словам, сельхозпроизводители для сбыта своей продукции могут обращаться в фонд развития Запорожского края "Русский русскому помоги" и через приёмные движения "Мы вместе с Россией".
"Через этот фонд постоянно проводятся закупки продуктов питания для оказания помощи нуждающимся жителям нашей области", - отметил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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