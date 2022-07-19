В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей
В Запорожской области запустили программу поддержки местных сельхозпроизводителей
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе
Машина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программу поддержки местных сельхозпроизводителей запустили в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.
"В Запорожской области запустили программу поддержки местных сельхозпроизводителей, что позволит повысить их конкурентоспособность", - сказал агентству Рогов.
По его словам, сельхозпроизводители для сбыта своей продукции могут обращаться в фонд развития Запорожского края "Русский русскому помоги" и через приёмные движения "Мы вместе с Россией".
"Через этот фонд постоянно проводятся закупки продуктов питания для оказания помощи нуждающимся жителям нашей области", - отметил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.