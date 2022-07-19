https://ria.ru/20220719/programma-1803485376.html

В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей

В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 19.07.2022

В Запорожской области запустили программу поддержки сельхозпроизводителей

Программу поддержки местных сельхозпроизводителей запустили в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:58

2022-07-19T15:58

2022-07-19T15:58

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запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Программу поддержки местных сельхозпроизводителей запустили в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов."В Запорожской области запустили программу поддержки местных сельхозпроизводителей, что позволит повысить их конкурентоспособность", - сказал агентству Рогов.По его словам, сельхозпроизводители для сбыта своей продукции могут обращаться в фонд развития Запорожского края "Русский русскому помоги" и через приёмные движения "Мы вместе с Россией"."Через этот фонд постоянно проводятся закупки продуктов питания для оказания помощи нуждающимся жителям нашей области", - отметил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, владимир рогов