https://ria.ru/20220719/professii-1803388254.html
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают престижность профессий в сфере IT
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают престижность профессий в сфере IT - РИА Новости, 19.07.2022
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают престижность профессий в сфере IT
Россияне оценивают положение в обществе специалистов в IT-сфере на оценку 5.1 из 7, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:39
2022-07-19T10:39
2022-07-19T10:54
общество
россия
вциом
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россияне оценивают положение в обществе специалистов в IT-сфере на оценку 5.1 из 7, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Положение специалистов IT-сферы в обществе участники опроса оценивают на 5.1 балл из 7. При этом женщины оценивают престижность этой професси выше - они в среднем оценивают ее на 5.21 баллов, а мужчины - на 4.97. Выше всех престижность оценили люди от 18 до 24 лет - на 5.49 баллов, ниже всех - люди от 60 лет: на 4.82 балла.Также участники опроса рассказали, доверяют ли они специалистам в сфере информационных технологий. В среднем доверие оценивается на 4.37 баллов из 7. Больше всего этим специалистам доверяют люди от 18 до 24 лет: их средняя оценка - 4.88 баллов. Меньше всего доверия IT специалисты вызывают у людей от 45 до 59 лет: их средняя оценка 4.13 баллов.Оплачиваемость профессии IT-специалиста участники опроса оценили на 5.42 балла из 7. Женщинам эта специальность представляется более высокооплачиваемой, чем мужчинам - 5.48 баллов против 5.25. Чаще всего эту профессию считают высокооплачиваемой люди от 60 лет - они поставили оценку 5.55. Чуть меньше оценили оплачиваемость люди от 45 до 59 лет - на 5.54 балла.Респонденты оценили свое желание видеть своих детей и внуков в сфере IT на 4.26 баллов из 7. Женщины хотели бы этого больше, чем мужчины - 4.43 балла против 4.06.Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля. В опросе приняли участие 1602 россиянина в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803253756.html
https://na.ria.ru/20220718/it-1803295532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом, навигатор абитуриента, кем стать
10:39 19.07.2022 (обновлено: 10:54 19.07.2022)
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают престижность профессий в сфере IT
ВЦИОМ: россияне оценивают престижность профессий в сфере IT на 5,1 балла из семи
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Россияне оценивают положение в обществе специалистов в IT-сфере на оценку 5.1 из 7, следует из исследования
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Положение специалистов IT-сферы в обществе участники опроса оценивают на 5.1 балл из 7. При этом женщины оценивают престижность этой професси выше - они в среднем оценивают ее на 5.21 баллов, а мужчины - на 4.97. Выше всех престижность оценили люди от 18 до 24 лет - на 5.49 баллов, ниже всех - люди от 60 лет: на 4.82 балла.
Также участники опроса рассказали, доверяют ли они специалистам в сфере информационных технологий. В среднем доверие оценивается на 4.37 баллов из 7. Больше всего этим специалистам доверяют люди от 18 до 24 лет: их средняя оценка - 4.88 баллов. Меньше всего доверия IT специалисты вызывают у людей от 45 до 59 лет: их средняя оценка 4.13 баллов.
Оплачиваемость профессии IT-специалиста участники опроса оценили на 5.42 балла из 7. Женщинам эта специальность представляется более высокооплачиваемой, чем мужчинам - 5.48 баллов против 5.25. Чаще всего эту профессию считают высокооплачиваемой люди от 60 лет - они поставили оценку 5.55. Чуть меньше оценили оплачиваемость люди от 45 до 59 лет - на 5.54 балла.
Респонденты оценили свое желание видеть своих детей и внуков в сфере IT на 4.26 баллов из 7. Женщины хотели бы этого больше, чем мужчины - 4.43 балла против 4.06.
Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ
-Спутник" проведен 5 июля. В опросе приняли участие 1602 россиянина в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.