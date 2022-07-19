https://ria.ru/20220719/professii-1803388254.html

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают престижность профессий в сфере IT

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают престижность профессий в сфере IT - РИА Новости, 19.07.2022

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают престижность профессий в сфере IT

Россияне оценивают положение в обществе специалистов в IT-сфере на оценку 5.1 из 7, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:39

2022-07-19T10:39

2022-07-19T10:54

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россияне оценивают положение в обществе специалистов в IT-сфере на оценку 5.1 из 7, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Положение специалистов IT-сферы в обществе участники опроса оценивают на 5.1 балл из 7. При этом женщины оценивают престижность этой професси выше - они в среднем оценивают ее на 5.21 баллов, а мужчины - на 4.97. Выше всех престижность оценили люди от 18 до 24 лет - на 5.49 баллов, ниже всех - люди от 60 лет: на 4.82 балла.Также участники опроса рассказали, доверяют ли они специалистам в сфере информационных технологий. В среднем доверие оценивается на 4.37 баллов из 7. Больше всего этим специалистам доверяют люди от 18 до 24 лет: их средняя оценка - 4.88 баллов. Меньше всего доверия IT специалисты вызывают у людей от 45 до 59 лет: их средняя оценка 4.13 баллов.Оплачиваемость профессии IT-специалиста участники опроса оценили на 5.42 балла из 7. Женщинам эта специальность представляется более высокооплачиваемой, чем мужчинам - 5.48 баллов против 5.25. Чаще всего эту профессию считают высокооплачиваемой люди от 60 лет - они поставили оценку 5.55. Чуть меньше оценили оплачиваемость люди от 45 до 59 лет - на 5.54 балла.Респонденты оценили свое желание видеть своих детей и внуков в сфере IT на 4.26 баллов из 7. Женщины хотели бы этого больше, чем мужчины - 4.43 балла против 4.06.Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля. В опросе приняли участие 1602 россиянина в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803253756.html

https://na.ria.ru/20220718/it-1803295532.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вциом, навигатор абитуриента, кем стать