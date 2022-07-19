Рейтинг@Mail.ru
В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/primore-1803359433.html
В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков
В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков - РИА Новости, 19.07.2022
В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков
Свыше 500 участков и 18 домов подтоплены в Приморье в результате ливней, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T05:57
2022-07-19T05:57
происшествия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803005066_0:381:960:921_1920x0_80_0_0_5d2ece3548ea65a8fde47292dde7ef93.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Свыше 500 участков и 18 домов подтоплены в Приморье в результате ливней, сообщает правительство региона.Ливни шли в Приморье несколько дней с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезаны. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Приморском крае введен режим ЧС. Накануне сообщалось, что подтоплено почти 140 придомовых территорий.По-прежнему самая сложная ситуация остается в Ольгинском округе, где выпало около двух с половиной месячных норм осадков. Проезда нет к селам Маргаритово, Моряк-Рыболов, Михайловка, Фурманово."Смыто несколько мостов, их восстановление станет возможным после спада воды. Сейчас отсыпаются, грейдеруются дороги. Вчера восстановили мост на 299-м километре, обеспечив проезд к селу Молдовановка", – уточнил глава регионального минтранса Алексей Игнатенко.В других муниципалитетах, кроме сел Кугуки и Линевичи в Уссурийском округе, проезды восстановлены.Жители пострадавших сел обеспечиваются водой, продуктами, газовыми печками. Начинаются выплаты пострадавшим. Уже три человека получили по 100 тысяч рублей. По всем фактам порчи имущества работают комиссии.Кожемяко сообщил, что сейчас необходимо определить первоначальный ущерб, чтобы определить размеры помощи муниципалитетам, при необходимости установив региональный уровень ЧС.
https://ria.ru/20220718/podtoplenie-1803287224.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803005066_0:346:960:1066_1920x0_80_0_0_36cdffb4d9376c6787d6451cad3d45e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
05:57 19.07.2022
 
В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков

В Приморье подтопило 18 домов и более 500 приусадебных участков

© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюСотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока в Приморском крае
Сотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краю
Сотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Свыше 500 участков и 18 домов подтоплены в Приморье в результате ливней, сообщает правительство региона.
Ливни шли в Приморье несколько дней с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезаны. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Приморском крае введен режим ЧС. Накануне сообщалось, что подтоплено почти 140 придомовых территорий.
"В результате наводнения разрушен один дом, еще один признан аварийным. Подтоплено 18 домов и более 500 приусадебных участков. На 34 дорогах фиксируется 78 переливов. Нет света в пяти селах. На устранении последствий непогоды задействовано более тысячи человек и 500 единиц техники", – приводятся в сообщении слова главы Приморья Олега Кожемяко.
По-прежнему самая сложная ситуация остается в Ольгинском округе, где выпало около двух с половиной месячных норм осадков. Проезда нет к селам Маргаритово, Моряк-Рыболов, Михайловка, Фурманово.
"Смыто несколько мостов, их восстановление станет возможным после спада воды. Сейчас отсыпаются, грейдеруются дороги. Вчера восстановили мост на 299-м километре, обеспечив проезд к селу Молдовановка", – уточнил глава регионального минтранса Алексей Игнатенко.
В других муниципалитетах, кроме сел Кугуки и Линевичи в Уссурийском округе, проезды восстановлены.
Жители пострадавших сел обеспечиваются водой, продуктами, газовыми печками. Начинаются выплаты пострадавшим. Уже три человека получили по 100 тысяч рублей. По всем фактам порчи имущества работают комиссии.
Кожемяко сообщил, что сейчас необходимо определить первоначальный ущерб, чтобы определить размеры помощи муниципалитетам, при необходимости установив региональный уровень ЧС.
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 17:38
В Приморье подтопило крупный приют для бездомных животных
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала