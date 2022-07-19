https://ria.ru/20220719/primore-1803359433.html

В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков

В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков - РИА Новости, 19.07.2022

В Приморье подтопило более 500 приусадебных участков

Свыше 500 участков и 18 домов подтоплены в Приморье в результате ливней, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:57

2022-07-19T05:57

2022-07-19T05:57

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Свыше 500 участков и 18 домов подтоплены в Приморье в результате ливней, сообщает правительство региона.Ливни шли в Приморье несколько дней с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезаны. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Приморском крае введен режим ЧС. Накануне сообщалось, что подтоплено почти 140 придомовых территорий.По-прежнему самая сложная ситуация остается в Ольгинском округе, где выпало около двух с половиной месячных норм осадков. Проезда нет к селам Маргаритово, Моряк-Рыболов, Михайловка, Фурманово."Смыто несколько мостов, их восстановление станет возможным после спада воды. Сейчас отсыпаются, грейдеруются дороги. Вчера восстановили мост на 299-м километре, обеспечив проезд к селу Молдовановка", – уточнил глава регионального минтранса Алексей Игнатенко.В других муниципалитетах, кроме сел Кугуки и Линевичи в Уссурийском округе, проезды восстановлены.Жители пострадавших сел обеспечиваются водой, продуктами, газовыми печками. Начинаются выплаты пострадавшим. Уже три человека получили по 100 тысяч рублей. По всем фактам порчи имущества работают комиссии.Кожемяко сообщил, что сейчас необходимо определить первоначальный ущерб, чтобы определить размеры помощи муниципалитетам, при необходимости установив региональный уровень ЧС.

https://ria.ru/20220718/podtoplenie-1803287224.html

приморский край

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, приморский край