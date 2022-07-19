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Иранский суд вынес приговор известному режиссеру Панахи

Иранский суд вынес приговор известному режиссеру Панахи - РИА Новости, 19.07.2022

Иранский суд вынес приговор известному режиссеру Панахи

Иранский суд оставил в силе приговор в отношении известного режиссера Джафара Панахи, который был отправлен в тюрьму отбывать свой шестилетний срок, заявил... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:30

2022-07-19T12:30

2022-07-19T12:31

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Иранский суд оставил в силе приговор в отношении известного режиссера Джафара Панахи, который был отправлен в тюрьму отбывать свой шестилетний срок, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши."Джафар Панахи был приговорен к шести годам лишения свободы в 2020 году, этот приговор был окончательным и приведен в исполнение", – заявил Сетайеши.Он отметил, что 11 июля режиссера доставили в центр заключения тюрьмы "Эвин" для отбытия заключения.Ранее Панахи был арестован 11 июля в связи с расследованием по делу другого режиссера и номинанта многочисленных премий Мохаммада Расулофа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, культура, джафар панахи, в мире, иран