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Иранский суд вынес приговор известному режиссеру Панахи
Иранский суд вынес приговор известному режиссеру Панахи - РИА Новости, 19.07.2022
Иранский суд вынес приговор известному режиссеру Панахи
Иранский суд оставил в силе приговор в отношении известного режиссера Джафара Панахи, который был отправлен в тюрьму отбывать свой шестилетний срок, заявил... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:30
2022-07-19T12:30
2022-07-19T12:31
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Иранский суд оставил в силе приговор в отношении известного режиссера Джафара Панахи, который был отправлен в тюрьму отбывать свой шестилетний срок, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши."Джафар Панахи был приговорен к шести годам лишения свободы в 2020 году, этот приговор был окончательным и приведен в исполнение", – заявил Сетайеши.Он отметил, что 11 июля режиссера доставили в центр заключения тюрьмы "Эвин" для отбытия заключения.Ранее Панахи был арестован 11 июля в связи с расследованием по делу другого режиссера и номинанта многочисленных премий Мохаммада Расулофа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, культура, джафар панахи, в мире, иран
12:30 19.07.2022 (обновлено: 12:31 19.07.2022)
Иранский суд вынес приговор известному режиссеру Панахи
Иранский суд оставил в силе приговор в отношении режиссера Джафара Панахи
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Иранский суд оставил в силе приговор в отношении известного режиссера Джафара Панахи, который был отправлен в тюрьму отбывать свой шестилетний срок, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.
"Джафар Панахи был приговорен к шести годам лишения свободы в 2020 году, этот приговор был окончательным и приведен в исполнение", – заявил Сетайеши.
Он отметил, что 11 июля режиссера доставили в центр заключения тюрьмы "Эвин" для отбытия заключения.
Ранее Панахи был арестован 11 июля в связи с расследованием по делу другого режиссера и номинанта многочисленных премий Мохаммада Расулофа.