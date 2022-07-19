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Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением, заявила посол России
Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением, заявила посол России - РИА Новости, 19.07.2022
Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением, заявила посол России
Президент России Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью, это один из главных факторов, способствующих массовой поддержке России... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T07:34
2022-07-19T07:34
2022-07-19T09:10
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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью, это один из главных факторов, способствующих массовой поддержке России населением страны, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.Глава российской дипмиссии назвала агентству факторы, побуждающие индонезийцев поддерживать Россию в нынешней сложной геополитической обстановке, в том числе присущее им неприятие империалистической политики Запада и воспоминания о собственном колониальном прошлом."Третий момент – это то, что мусульмане России поддерживают политику нашего президента, это тоже повлияло очень на общественные настроения", - добавила она.Посол также рассказала о новом тренде в социальных сетях Индонезии."Здесь в соцсетях такой тренд – люди кричат "ура!" в знак поддержки России, и если на улице тебя спрашивают, откуда ты, и ты говоришь, что из России, то сразу слышишь в ответ "ура!". Все встречают российских дипломатов криками "ура!", - рассказала глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, в мире
07:34 19.07.2022 (обновлено: 09:10 19.07.2022)
Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением, заявила посол России
Посол России Воробьева заявила, что Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением
БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью, это один из главных факторов, способствующих массовой поддержке России населением страны, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.
Глава российской дипмиссии назвала агентству факторы, побуждающие индонезийцев поддерживать Россию
в нынешней сложной геополитической обстановке, в том числе присущее им неприятие империалистической политики Запада и воспоминания о собственном колониальном прошлом.
"Еще один момент здесь – это высокий личный авторитет нашего президента, он пользуется в Индонезии
невероятным уважением и популярностью", - сказала Воробьева.
"Третий момент – это то, что мусульмане России поддерживают политику нашего президента, это тоже повлияло очень на общественные настроения", - добавила она.
Посол также рассказала о новом тренде в социальных сетях Индонезии.
"Здесь в соцсетях такой тренд – люди кричат "ура!" в знак поддержки России, и если на улице тебя спрашивают, откуда ты, и ты говоришь, что из России, то сразу слышишь в ответ "ура!". Все встречают российских дипломатов криками "ура!", - рассказала глава российской дипмиссии.