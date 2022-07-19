https://ria.ru/20220719/prezident-1803362940.html

Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением, заявила посол России

Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением, заявила посол России - РИА Новости, 19.07.2022

Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением, заявила посол России

Президент России Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью, это один из главных факторов, способствующих массовой поддержке России... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T07:34

2022-07-19T07:34

2022-07-19T09:10

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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью, это один из главных факторов, способствующих массовой поддержке России населением страны, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.Глава российской дипмиссии назвала агентству факторы, побуждающие индонезийцев поддерживать Россию в нынешней сложной геополитической обстановке, в том числе присущее им неприятие империалистической политики Запада и воспоминания о собственном колониальном прошлом."Третий момент – это то, что мусульмане России поддерживают политику нашего президента, это тоже повлияло очень на общественные настроения", - добавила она.Посол также рассказала о новом тренде в социальных сетях Индонезии."Здесь в соцсетях такой тренд – люди кричат "ура!" в знак поддержки России, и если на улице тебя спрашивают, откуда ты, и ты говоришь, что из России, то сразу слышишь в ответ "ура!". Все встречают российских дипломатов криками "ура!", - рассказала глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, индонезия, в мире