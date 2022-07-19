https://ria.ru/20220719/pozdravlenie-1803394348.html

Путин поздравил победителей Международной химической олимпиады

Путин поздравил победителей Международной химической олимпиады - РИА Новости, 19.07.2022

Путин поздравил победителей Международной химической олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил Артема Гуляева, Виктора Кошланя, Владимира Михайленко и Никиту Перова с победой на проходившей в Тяньцзине... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:58

2022-07-19T10:58

2022-07-19T11:33

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Артема Гуляева, Виктора Кошланя, Владимира Михайленко и Никиту Перова с победой на проходившей в Тяньцзине Международной химической олимпиаде, выразив уверенность, что их знания и целеустремленность будут приносить пользу стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что в команде присутствовали два выпускника московских школ, а также ученики из Саранска и Казани; всего на счету россиян четыре золотые медали. Соревнования проходили с 10 по 18 июля в онлайн-формате."Поздравляю вас с триумфом на Международной химической олимпиаде. Вы блестяще выступили на этих престижных соревнованиях, объединивших сильнейших участников из разных стран мира. И по праву стали обладателями заветных, золотых медалей. Убежден, что ваши глубокие знания, целеустремлённость и настойчивость и в дальнейшем обязательно будут востребованы, помогут вам достигать личных успехов и приносить пользу родной стране", - говорится в телеграмме.Путин пожелал победителям олимпиады и их наставникам новых побед и всего наилучшего.

https://sn.ria.ru/20220719/olimpiada-1803377540.html

https://ria.ru/20220718/shkolniki-1803227032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саранск, казань, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование