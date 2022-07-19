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"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
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"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану, сообщили СМИ
"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану, сообщили СМИ
Поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг после планового техобслуживания, сообщает Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:06
2022-07-19T19:17
экономика
россия
германия
европа
газпром
siemens
северный поток
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг после планового техобслуживания, сообщает Reuters со ссылкой на источники.При этом работа объекта будет осуществляться не на полную мощность, а на уровне, зафиксированном до 11 июля.После этой публикации акции немецкого концерна Uniper выросли на 11,6 процента."Северный поток" остановили на обслуживание с 11 по 21 июля. Оно состоит из тестирования механических деталей и систем автоматизации, отмечал оператор магистрали Nord Stream AG. Газопровод обсепечивает основной поток топлива в Европу.При этом с середины июня поставки осуществлялись с ограничениями, на уровне 40 процентов от максимальной мощности. "Газпром" объяснил это задержкой в процессе ремонта турбин от немецкой фирмы Siemens. Их использовали на компрессорной станции "Портовая" для закачки газа в трубы. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания российский оператор и вовсе не возобновит поставки по магистрали.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что сокращение поставок газа в несколько европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия санкций. Канада по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
https://ria.ru/20220719/stsenariy-1803458443.html
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экономика, россия, германия, европа, газпром, siemens, северный поток, в мире, канада, природный газ
18:06 19.07.2022 (обновлено: 19:17 19.07.2022)
 
"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану, сообщили СМИ

Reuters: поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся 21 июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг после планового техобслуживания, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
При этом работа объекта будет осуществляться не на полную мощность, а на уровне, зафиксированном до 11 июля.
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После этой публикации акции немецкого концерна Uniper выросли на 11,6 процента.
"Северный поток" остановили на обслуживание с 11 по 21 июля. Оно состоит из тестирования механических деталей и систем автоматизации, отмечал оператор магистрали Nord Stream AG. Газопровод обсепечивает основной поток топлива в Европу.
При этом с середины июня поставки осуществлялись с ограничениями, на уровне 40 процентов от максимальной мощности. "Газпром" объяснил это задержкой в процессе ремонта турбин от немецкой фирмы Siemens. Их использовали на компрессорной станции "Портовая" для закачки газа в трубы. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания российский оператор и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что сокращение поставок газа в несколько европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия санкций. Канада по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
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