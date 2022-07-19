15:22 19.07.2022 (обновлено: 15:55 19.07.2022)
Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая
Посол в Польше Андреев сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нападения на него 9 мая
© РИА Новости / Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июл — РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости о возбуждении польской прокуратурой уголовного дела о нападении на него 9 мая.
"Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело", — сказал он.
По его информации, дело заведено по статье 136 Уголовного кодекса страны, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Прокуратура Польши в течение двух месяцев проводила проверку по факту инцидента. Одновременно варшавская полиция не выявила нарушений в действиях своих сотрудников, присутствовавших на месте.
В понедельник, 9 мая, Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении коллег и супруги. Заранее собравшиеся на месте агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красным сиропом. Через несколько минут на кладбище появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.
В российском МИД подчеркнули, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы. Также представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала нападение в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое". В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.