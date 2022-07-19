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Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая - РИА Новости, 19.07.2022
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Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая
Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая - РИА Новости, 19.07.2022
Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости о возбуждении польской прокуратурой уголовного дела о нападении на него 9 мая. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:22
2022-07-19T15:55
польша
в мире
варшава
россия
сергей андреев (дипломат)
мария захарова
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ВАРШАВА, 19 июл — РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости о возбуждении польской прокуратурой уголовного дела о нападении на него 9 мая.По его информации, дело заведено по статье 136 Уголовного кодекса страны, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Прокуратура Польши в течение двух месяцев проводила проверку по факту инцидента. Одновременно варшавская полиция не выявила нарушений в действиях своих сотрудников, присутствовавших на месте.В понедельник, 9 мая, Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении коллег и супруги. Заранее собравшиеся на месте агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красным сиропом. Через несколько минут на кладбище появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.В российском МИД подчеркнули, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы. Также представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала нападение в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое". В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.
https://ria.ru/20220525/kadyrov-1790718986.html
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польша, в мире, варшава, россия, сергей андреев (дипломат), мария захарова, москва, следственный комитет россии (ск рф)
15:22 19.07.2022 (обновлено: 15:55 19.07.2022)
 
Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая

Посол в Польше Андреев сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нападения на него 9 мая

© РИА Новости / Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Бухчин
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 июл — РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости о возбуждении польской прокуратурой уголовного дела о нападении на него 9 мая.

"Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело", — сказал он.

По его информации, дело заведено по статье 136 Уголовного кодекса страны, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Прокуратура Польши в течение двух месяцев проводила проверку по факту инцидента. Одновременно варшавская полиция не выявила нарушений в действиях своих сотрудников, присутствовавших на месте.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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В понедельник, 9 мая, Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении коллег и супруги. Заранее собравшиеся на месте агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красным сиропом. Через несколько минут на кладбище появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.
В российском МИД подчеркнули, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы. Также представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала нападение в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое". В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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ПольшаВ миреВаршаваРоссияСергей Андреев (дипломат)Мария ЗахароваМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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