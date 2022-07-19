https://ria.ru/20220719/polsha-1803477968.html

Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая

Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая - РИА Новости, 19.07.2022

Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на российского посла 9 мая

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости о возбуждении польской прокуратурой уголовного дела о нападении на него 9 мая. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:22

2022-07-19T15:22

2022-07-19T15:55

польша

в мире

варшава

россия

сергей андреев (дипломат)

мария захарова

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787656741_0:109:838:580_1920x0_80_0_0_5dde9996d3b1bca0d9f0f49b0ebd8672.jpg

ВАРШАВА, 19 июл — РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости о возбуждении польской прокуратурой уголовного дела о нападении на него 9 мая.По его информации, дело заведено по статье 136 Уголовного кодекса страны, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Прокуратура Польши в течение двух месяцев проводила проверку по факту инцидента. Одновременно варшавская полиция не выявила нарушений в действиях своих сотрудников, присутствовавших на месте.В понедельник, 9 мая, Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении коллег и супруги. Заранее собравшиеся на месте агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красным сиропом. Через несколько минут на кладбище появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.В российском МИД подчеркнули, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы. Также представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала нападение в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое". В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

https://ria.ru/20220525/kadyrov-1790718986.html

https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html

польша

варшава

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, варшава, россия, сергей андреев (дипломат), мария захарова, москва, следственный комитет россии (ск рф)