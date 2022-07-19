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В Польше предрекли вынужденное снятие бойкота на российские товары - РИА Новости, 19.07.2022
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В Польше предрекли вынужденное снятие бойкота на российские товары
В Польше предрекли вынужденное снятие бойкота на российские товары - РИА Новости, 19.07.2022
В Польше предрекли вынужденное снятие бойкота на российские товары
Жители Польши массово перестали покупать российские и белорусские товары после начала спецоперации на Украине, однако вскоре положение дел может измениться,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:07
2022-07-19T15:17
экономика
россия
украина
польша
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жители Польши массово перестали покупать российские и белорусские товары после начала спецоперации на Украине, однако вскоре положение дел может измениться, пишет портал Money.pl.По данным опросов, 61 процент потребителей стараются по возможности избегать не только продукции из России, но и товаров из тех стран, которые продолжают там свою деятельность. В основном речь идет о старшем поколении: в то время как о бойкоте заявляют 76 процентов респондентов старше 55 лет, только 57 процентов людей 18-24 лет солидарны с ними.Нынешние проблемы в экономике могут заставить большинство поляков передумать, подчеркивается в статье. Доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского в беседе с Rzeczpospolita отметила, что репутации бренда для многих достаточно, чтобы при необходимости навсегда от него отказаться. "Тем не менее есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен", — подытожила она.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть, и готовит седьмой. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, украина, польша
15:07 19.07.2022 (обновлено: 15:17 19.07.2022)
 
В Польше предрекли вынужденное снятие бойкота на российские товары

Money.pl: рост цен может вынудить поляков прекратить бойкот российских товаров

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жители Польши массово перестали покупать российские и белорусские товары после начала спецоперации на Украине, однако вскоре положение дел может измениться, пишет портал Money.pl.
По данным опросов, 61 процент потребителей стараются по возможности избегать не только продукции из России, но и товаров из тех стран, которые продолжают там свою деятельность. В основном речь идет о старшем поколении: в то время как о бойкоте заявляют 76 процентов респондентов старше 55 лет, только 57 процентов людей 18-24 лет солидарны с ними.
Нынешние проблемы в экономике могут заставить большинство поляков передумать, подчеркивается в статье. Доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского в беседе с Rzeczpospolita отметила, что репутации бренда для многих достаточно, чтобы при необходимости навсегда от него отказаться. "Тем не менее есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен", — подытожила она.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть, и готовит седьмой. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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