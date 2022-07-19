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В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург"

В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург" - РИА Новости, 19.07.2022

В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург"

Первый туристический поезд "Культурный Петербург" во вторник прибыл из Москвы на Балтийский вокзал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:02

2022-07-19T14:02

2022-07-19T14:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Первый туристический поезд "Культурный Петербург" во вторник прибыл из Москвы на Балтийский вокзал, передает корреспондент РИА Новости.Он отметил, что после старта продаж, первая половина билетов была раскуплена буквально за несколько часов. Всего на поезде в северную столицу прибыли более 100 человек."Культурный Петербург" следует по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Новый Петергоф – Санкт-Петербург – Павловск – Москва. Часть пути состав проходит на паровозной тяге с ретропаровозом. Продолжительность круиза составляет четыре дня и три ночи.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, туризм, туристы, пассажиры, москва, петергоф, павловск