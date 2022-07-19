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В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург" - РИА Новости, 19.07.2022
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Туризм
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В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург"
В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург" - РИА Новости, 19.07.2022
В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург"
Первый туристический поезд "Культурный Петербург" во вторник прибыл из Москвы на Балтийский вокзал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:02
2022-07-19T14:54
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
туризм
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Первый туристический поезд "Культурный Петербург" во вторник прибыл из Москвы на Балтийский вокзал, передает корреспондент РИА Новости.Он отметил, что после старта продаж, первая половина билетов была раскуплена буквально за несколько часов. Всего на поезде в северную столицу прибыли более 100 человек."Культурный Петербург" следует по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Новый Петергоф – Санкт-Петербург – Павловск – Москва. Часть пути состав проходит на паровозной тяге с ретропаровозом. Продолжительность круиза составляет четыре дня и три ночи.
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новости - туризм, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, туризм, туристы, пассажиры, москва, петергоф, павловск
14:02 19.07.2022 (обновлено: 14:54 19.07.2022)
 
В Северную столицу прибыл первый туристический поезд "Культурный Петербург"

Первый туристический поезд "Культурный Петербург" прибыл в Северную столицу

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПассажиры у поезда "Гранд-Экспресс" на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Пассажиры у поезда Гранд-Экспресс на Московском вокзале в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Первый туристический поезд "Культурный Петербург" во вторник прибыл из Москвы на Балтийский вокзал, передает корреспондент РИА Новости.
"Этот проект позволяет посетить достопримечательности не только города, но и южных пригородов. Надеемся, что он будет пользоваться большим успехом не только у туристов, но и у коренных петербуржцев", — сказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
Он отметил, что после старта продаж, первая половина билетов была раскуплена буквально за несколько часов. Всего на поезде в северную столицу прибыли более 100 человек.
"Культурный Петербург" следует по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Новый Петергоф – Санкт-Петербург – Павловск – Москва. Часть пути состав проходит на паровозной тяге с ретропаровозом. Продолжительность круиза составляет четыре дня и три ночи.
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ТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургОктябрьская железная дорогаТуризмтуристыпассажирыМоскваПетергофПавловск
 
 
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