https://ria.ru/20220719/peregovory-1803438852.html

Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении

Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении - РИА Новости, 19.07.2022

Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении

Если переговорный процесс между Россией и Украиной возобновится, условия договоренностей со стороны РФ будут качественно более жесткими, заявил член... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:24

2022-07-19T13:24

2022-07-19T13:43

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

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россия

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Если переговорный процесс между Россией и Украиной возобновится, условия договоренностей со стороны РФ будут качественно более жесткими, заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров. Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими", - подчеркнул Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Парламентарий добавил, что в последние месяцы "совершались действия по уничтожению нашей живой силы, наших людей", а также издевательства над пленными. В связи с этим условия будущих договоренностей будут более жесткими: "И по демилитаризации, и по денацификации. И по сути, и по времени их исполнения".

https://ria.ru/20220718/peregovory-1803248526.html

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Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, украина, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр