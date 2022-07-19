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Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/peregovory-1803438852.html
Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении
Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении - РИА Новости, 19.07.2022
Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении
Если переговорный процесс между Россией и Украиной возобновится, условия договоренностей со стороны РФ будут качественно более жесткими, заявил член... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:24
2022-07-19T13:43
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
в мире
украина
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Если переговорный процесс между Россией и Украиной возобновится, условия договоренностей со стороны РФ будут качественно более жесткими, заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров. Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими", - подчеркнул Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Парламентарий добавил, что в последние месяцы "совершались действия по уничтожению нашей живой силы, наших людей", а также издевательства над пленными. В связи с этим условия будущих договоренностей будут более жесткими: "И по демилитаризации, и по денацификации. И по сути, и по времени их исполнения".
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украина
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леонид слуцкий (политик), в мире, украина, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
13:24 19.07.2022 (обновлено: 13:43 19.07.2022)
 
Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Киевом при их возобновлении

Слуцкий: если переговоры с Киевом возобновятся, условия будут качественно более жесткими

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Если переговорный процесс между Россией и Украиной возобновится, условия договоренностей со стороны РФ будут качественно более жесткими, заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров. Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими", - подчеркнул Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Парламентарий добавил, что в последние месяцы "совершались действия по уничтожению нашей живой силы, наших людей", а также издевательства над пленными. В связи с этим условия будущих договоренностей будут более жесткими: "И по демилитаризации, и по денацификации. И по сути, и по времени их исполнения".
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 16:04Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)В миреУкраинаРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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