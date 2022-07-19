https://ria.ru/20220719/peregovory-1803355797.html

Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым

Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым - РИА Новости, 19.07.2022

Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым

На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об "изоляции" России, на двусторонние переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T03:07

2022-07-19T03:07

2022-07-19T12:41

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БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости. На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об "изоляции" России, на двусторонние переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, за исключением стран "Большой семерки", сообщила РИА Новости российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, участвовавшая в мероприятии.Дипломат отметила, что члены "Двадцатки", которые не входят в "Семерку", в том числе Индонезия, "готовы слушать и услышать" позицию России.Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы. "В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по "Двадцатке", за исключением "семерочников", — пояснила Воробьева.По словам посла, обстановка на встрече "была, конечно, напряженная, но без эксцессов, так скажем".Читайте полный текст интервью >>"Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно", — подытожила глава российской дипмиссии, добавив, что на министерской встрече, конечно, все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию со стороны представителей западных государств."Но в целом, пожалуй, обстановка была более или менее приемлемая", — заключила она.Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его". Комментируя эти слова, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что "план "группы семи" по бойкоту России провалился".Позже она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции главы российского МИД и страны в целом в рамках саммита.

https://ria.ru/20220710/boykot-1801554530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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