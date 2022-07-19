Рейтинг@Mail.ru
Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/peregovory-1803355797.html
Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым
Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым - РИА Новости, 19.07.2022
Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым
На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об "изоляции" России, на двусторонние переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T03:07
2022-07-19T12:41
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801123585_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5b52ca2be6f2f24845fe65e2787f37c2.jpg
БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости. На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об "изоляции" России, на двусторонние переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, за исключением стран "Большой семерки", сообщила РИА Новости российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, участвовавшая в мероприятии.Дипломат отметила, что члены "Двадцатки", которые не входят в "Семерку", в том числе Индонезия, "готовы слушать и услышать" позицию России.Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы. "В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по "Двадцатке", за исключением "семерочников", — пояснила Воробьева.По словам посла, обстановка на встрече "была, конечно, напряженная, но без эксцессов, так скажем".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;"Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно", — подытожила глава российской дипмиссии, добавив, что на министерской встрече, конечно, все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию со стороны представителей западных государств."Но в целом, пожалуй, обстановка была более или менее приемлемая", — заключила она.Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его". Комментируя эти слова, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что "план "группы семи" по бойкоту России провалился".Позже она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции главы российского МИД и страны в целом в рамках саммита.
https://ria.ru/20220710/boykot-1801554530.html
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803106104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801123585_419:0:2488:1551_1920x0_80_0_0_a4dee73e25c33f702d9285160b15894c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире
03:07 19.07.2022 (обновлено: 12:41 19.07.2022)
 
Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым

Посол Воробьева: во время встречи G20 на Бали возникла очередь на переговоры с Лавровым

© AP Photo / Pool Photo / Stefani ReynoldsМинистр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Pool Photo / Stefani Reynolds
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости. На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об "изоляции" России, на двусторонние переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, за исключением стран "Большой семерки", сообщила РИА Новости российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, участвовавшая в мероприятии.
Дипломат отметила, что члены "Двадцатки", которые не входят в "Семерку", в том числе Индонезия, "готовы слушать и услышать" позицию России.

"Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график", — сказала Воробьева.

Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы. "В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по "Двадцатке", за исключением "семерочников", — пояснила Воробьева.
По словам посла, обстановка на встрече "была, конечно, напряженная, но без эксцессов, так скажем".
Читайте полный текст интервью >>
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 17:30
Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России
"Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно", — подытожила глава российской дипмиссии, добавив, что на министерской встрече, конечно, все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию со стороны представителей западных государств.
"Но в целом, пожалуй, обстановка была более или менее приемлемая", — заключила она.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его". Комментируя эти слова, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что "план "группы семи" по бойкоту России провалился".
Позже она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции главы российского МИД и страны в целом в рамках саммита.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 00:10
Европа больше других страдает от антироссийских санкций, заявил Лавров
 
РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала