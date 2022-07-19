https://ria.ru/20220719/pepel-1803368868.html

На Камчатке ждут пеплопад

На Камчатке ждут пеплопад - РИА Новости, 19.07.2022

На Камчатке ждут пеплопад

Выпадение вулканического пепла может произойти в двух населённых пунктах Камчатского края из-за выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:59

2022-07-19T08:59

2022-07-19T08:59

происшествия

шивелуч

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Выпадение вулканического пепла может произойти в двух населённых пунктах Камчатского края из-за выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Пепловый выброс на высоту до 4 тысяч метров на Шивелуче произошёл днём во вторник, отметили в ведомстве."На пути распространения пеплового шлейфа находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберёгово. Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, до 1 миллиметра", - говорится в сообщении МЧС.В понедельник пепел выпал в поселке Усть-Камчатск на востоке полуострова.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

https://ria.ru/20220718/kamchatka-1803161954.html

шивелуч

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шивелуч, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край