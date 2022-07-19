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На Камчатке ждут пеплопад - РИА Новости, 19.07.2022
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На Камчатке ждут пеплопад
На Камчатке ждут пеплопад - РИА Новости, 19.07.2022
На Камчатке ждут пеплопад
Выпадение вулканического пепла может произойти в двух населённых пунктах Камчатского края из-за выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:59
2022-07-19T08:59
происшествия
шивелуч
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Выпадение вулканического пепла может произойти в двух населённых пунктах Камчатского края из-за выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Пепловый выброс на высоту до 4 тысяч метров на Шивелуче произошёл днём во вторник, отметили в ведомстве."На пути распространения пеплового шлейфа находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберёгово. Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, до 1 миллиметра", - говорится в сообщении МЧС.В понедельник пепел выпал в поселке Усть-Камчатск на востоке полуострова.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
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шивелуч
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происшествия, шивелуч, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край
08:59 19.07.2022
 
На Камчатке ждут пеплопад

На Камчатке ждут новый пеплопад из-за выброса на вулкане Шивелуч

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Выпадение вулканического пепла может произойти в двух населённых пунктах Камчатского края из-за выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Пепловый выброс на высоту до 4 тысяч метров на Шивелуче произошёл днём во вторник, отметили в ведомстве.
"На пути распространения пеплового шлейфа находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберёгово. Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, до 1 миллиметра", - говорится в сообщении МЧС.
В понедельник пепел выпал в поселке Усть-Камчатск на востоке полуострова.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
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ПроисшествияШивелучПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский край
 
 
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