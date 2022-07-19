https://ria.ru/20220719/pepel-1803368868.html
На Камчатке ждут пеплопад
На Камчатке ждут пеплопад - РИА Новости, 19.07.2022
На Камчатке ждут пеплопад
Выпадение вулканического пепла может произойти в двух населённых пунктах Камчатского края из-за выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:59
2022-07-19T08:59
2022-07-19T08:59
происшествия
шивелуч
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Выпадение вулканического пепла может произойти в двух населённых пунктах Камчатского края из-за выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Пепловый выброс на высоту до 4 тысяч метров на Шивелуче произошёл днём во вторник, отметили в ведомстве."На пути распространения пеплового шлейфа находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберёгово. Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, до 1 миллиметра", - говорится в сообщении МЧС.В понедельник пепел выпал в поселке Усть-Камчатск на востоке полуострова.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
https://ria.ru/20220718/kamchatka-1803161954.html
шивелуч
петропавловск-камчатский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шивелуч, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край
На Камчатке ждут пеплопад
На Камчатке ждут новый пеплопад из-за выброса на вулкане Шивелуч