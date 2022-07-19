https://ria.ru/20220719/pensii-1803383698.html

СМИ назвали категории россиян, которым повысят пенсии в августе

СМИ назвали категории россиян, которым повысят пенсии в августе - РИА Новости, 19.07.2022

СМИ назвали категории россиян, которым повысят пенсии в августе

Российских пенсионеров в августе ждет индексация выплат, эта мера затронет порядка 7,3 миллиона человек, пишут "Известия". РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:21

2022-07-19T10:21

2022-07-19T15:27

общество

россия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российских пенсионеров в августе ждет индексация выплат, эта мера затронет порядка 7,3 миллиона человек, пишут "Известия".Как уточняет СМИ, работающие пенсионеры, получающие дополнительные баллы за страховые отчисления, с нового месяца будут получать на 314,07 рубля больше. Россиянам старше 80 лет и инвалидам первой группы также увеличат выплаты. Кроме того, индексация коснется военных пенсий.В общей сложности изменения коснутся 7,3 миллиона граждан, однако в этот список не смогут попасть те, кто получает социальную и государственную пенсию — для них проводят отдельное повышение выплат."Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой 7,3 миллиона человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство", — подчеркнула заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.Партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева пояснила, что россияне, завершившие трудовую деятельность не позже прошлого года, тоже могут рассчитывать на увеличение пенсий. Она отметила, что в 2022 году больше всех повысят выплаты военным пенсионерам: их индексация обгонит прогнозируемую инфляцию.

https://ria.ru/20220712/pensii-1801869694.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, россия