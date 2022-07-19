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РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле - РИА Новости, 19.07.2022
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РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле
РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле - РИА Новости, 19.07.2022
РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле
Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" откроется в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Дегустационный павильон с... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:51
2022-07-19T15:51
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
сделано в россии
экономика
коммерческая недвижимость
вероника никишина
стамбул
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" откроется в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" появится в сердце торговой столицы Турции – Стамбуле - под брендом "Good Food Russia", - говорится в сообщении.Там добавляется, что демонстрационные павильоны объединяют лучших производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и уже успешно работают в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме."Турция станет пятой страной после Китая, Египта, ОАЭ и Вьетнама, где откроется наш демонстрационно-дегустационный павильон. Иностранные покупатели ценят российскую продукцию. Наша главная задача - помочь отечественным экспортерам найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.Она уверена, что в Турции этот формат тоже покажет хорошие результаты и позволит российским экспортерам расширить свое представительство на рынке.Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российской агропродукции в иностранных государствах - это площадки, которые предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров на новом рынке и знакомства с потребителями. Речь идет как о предоставлении торговых и складских площадей, оборудования, содержание павильона, стендов, так и о помощи в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей и проведении промоакций в павильоне.
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россия
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сделано в россии, экономика, коммерческая недвижимость, вероника никишина, стамбул, россия, турция
15:51 19.07.2022
 

РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер "Made in Russia"
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" откроется в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" появится в сердце торговой столицы Турции – Стамбуле - под брендом "Good Food Russia", - говорится в сообщении.

Там добавляется, что демонстрационные павильоны объединяют лучших производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и уже успешно работают в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме.

"Турция станет пятой страной после Китая, Египта, ОАЭ и Вьетнама, где откроется наш демонстрационно-дегустационный павильон. Иностранные покупатели ценят российскую продукцию. Наша главная задача - помочь отечественным экспортерам найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.

Она уверена, что в Турции этот формат тоже покажет хорошие результаты и позволит российским экспортерам расширить свое представительство на рынке.

Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российской агропродукции в иностранных государствах - это площадки, которые предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров на новом рынке и знакомства с потребителями. Речь идет как о предоставлении торговых и складских площадей, оборудования, содержание павильона, стендов, так и о помощи в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей и проведении промоакций в павильоне.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Сделано в РоссииЭкономикаКоммерческая недвижимостьВероника НикишинаСтамбулРоссияТурция
 
 
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