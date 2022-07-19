https://ria.ru/20220719/pavilon-1803483637.html

РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле

РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле - РИА Новости, 19.07.2022

РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле

Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" откроется в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Дегустационный павильон с... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:51

2022-07-19T15:51

2022-07-19T15:51

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

сделано в россии

экономика

коммерческая недвижимость

вероника никишина

стамбул

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785561558_0:51:3078:1782_1920x0_80_0_0_6f925788972335319a2e66d089c2640b.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" откроется в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" появится в сердце торговой столицы Турции – Стамбуле - под брендом "Good Food Russia", - говорится в сообщении.Там добавляется, что демонстрационные павильоны объединяют лучших производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и уже успешно работают в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме."Турция станет пятой страной после Китая, Египта, ОАЭ и Вьетнама, где откроется наш демонстрационно-дегустационный павильон. Иностранные покупатели ценят российскую продукцию. Наша главная задача - помочь отечественным экспортерам найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.Она уверена, что в Турции этот формат тоже покажет хорошие результаты и позволит российским экспортерам расширить свое представительство на рынке.Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российской агропродукции в иностранных государствах - это площадки, которые предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров на новом рынке и знакомства с потребителями. Речь идет как о предоставлении торговых и складских площадей, оборудования, содержание павильона, стендов, так и о помощи в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей и проведении промоакций в павильоне.

https://ria.ru/20220330/ekspozitsiya-1780896196.html

стамбул

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сделано в россии, экономика, коммерческая недвижимость, вероника никишина, стамбул, россия, турция