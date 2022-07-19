РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" откроется в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" появится в сердце торговой столицы Турции – Стамбуле - под брендом "Good Food Russia", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что демонстрационные павильоны объединяют лучших производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и уже успешно работают в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме.
"Турция станет пятой страной после Китая, Египта, ОАЭ и Вьетнама, где откроется наш демонстрационно-дегустационный павильон. Иностранные покупатели ценят российскую продукцию. Наша главная задача - помочь отечественным экспортерам найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
Она уверена, что в Турции этот формат тоже покажет хорошие результаты и позволит российским экспортерам расширить свое представительство на рынке.
Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российской агропродукции в иностранных государствах - это площадки, которые предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров на новом рынке и знакомства с потребителями. Речь идет как о предоставлении торговых и складских площадей, оборудования, содержание павильона, стендов, так и о помощи в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей и проведении промоакций в павильоне.
"Дегустационный павильон с продукцией "Сделано в России" появится в сердце торговой столицы Турции – Стамбуле - под брендом "Good Food Russia", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что демонстрационные павильоны объединяют лучших производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и уже успешно работают в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме.
"Турция станет пятой страной после Китая, Египта, ОАЭ и Вьетнама, где откроется наш демонстрационно-дегустационный павильон. Иностранные покупатели ценят российскую продукцию. Наша главная задача - помочь отечественным экспортерам найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
Она уверена, что в Турции этот формат тоже покажет хорошие результаты и позволит российским экспортерам расширить свое представительство на рынке.
Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российской агропродукции в иностранных государствах - это площадки, которые предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров на новом рынке и знакомства с потребителями. Речь идет как о предоставлении торговых и складских площадей, оборудования, содержание павильона, стендов, так и о помощи в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей и проведении промоакций в павильоне.