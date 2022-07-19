https://ria.ru/20220719/partnerstvo-1803360819.html

Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.07.2022

Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве

На повестке дня у России и Индонезии стоит подписание декларации о стратегическом партнерстве, это может произойти до конца года, если состоится визит в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:39

2022-07-19T06:39

2022-07-19T09:09

россия

индонезия

в мире

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БАНГКОК, 19 июл - РИА Новости. На повестке дня у России и Индонезии стоит подписание декларации о стратегическом партнерстве, это может произойти до конца года, если состоится визит в Индонезию президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.Отношения между Россией и Индонезией носят традиционно дружественный характер и характеризуются позитивной динамикой, отметила она."Отношения развиваются, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Индонезия заняла взвешенную позицию по поводу украинского кризиса, и индонезийская сторона заявляет о своей готовности к продолжению и развитию сотрудничества", - сообщила посол РФ.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, индонезия, в мире