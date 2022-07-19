https://ria.ru/20220719/partnerstvo-1803360819.html
Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве
Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.07.2022
Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве
На повестке дня у России и Индонезии стоит подписание декларации о стратегическом партнерстве, это может произойти до конца года, если состоится визит в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:39
2022-07-19T06:39
2022-07-19T09:09
россия
индонезия
в мире
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БАНГКОК, 19 июл - РИА Новости. На повестке дня у России и Индонезии стоит подписание декларации о стратегическом партнерстве, это может произойти до конца года, если состоится визит в Индонезию президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.Отношения между Россией и Индонезией носят традиционно дружественный характер и характеризуются позитивной динамикой, отметила она."Отношения развиваются, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Индонезия заняла взвешенную позицию по поводу украинского кризиса, и индонезийская сторона заявляет о своей готовности к продолжению и развитию сотрудничества", - сообщила посол РФ.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, в мире
06:39 19.07.2022 (обновлено: 09:09 19.07.2022)
Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве
Россия и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнерстве до конца года
БАНГКОК, 19 июл - РИА Новости. На повестке дня у России и Индонезии стоит подписание декларации о стратегическом партнерстве, это может произойти до конца года, если состоится визит в Индонезию президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.
"В случае если состоится визит в Индонезию президента Российской Федерации, возможно, приуроченный к саммиту "двадцатки" на Бали в ноябре этого года, то на повестке дня – подписание декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами", - сказала Воробьева.
Отношения между Россией
и Индонезией
носят традиционно дружественный характер и характеризуются позитивной динамикой, отметила она.
"Отношения развиваются, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Индонезия заняла взвешенную позицию по поводу украинского кризиса, и индонезийская сторона заявляет о своей готовности к продолжению и развитию сотрудничества", - сообщила посол РФ.