https://ria.ru/20220719/parizh-1803348504.html

При стрельбе в баре в Париже погиб один человек

При стрельбе в баре в Париже погиб один человек - РИА Новости, 19.07.2022

При стрельбе в баре в Париже погиб один человек

Один человек погиб, четверо пострадали при стрельбе в баре в 11-м округе Парижа, сообщил в понедельник вечером мэр округа Франсуа Воглен. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T00:04

2022-07-19T00:04

2022-07-19T00:25

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франция

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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при стрельбе в баре в 11-м округе Парижа, сообщил в понедельник вечером мэр округа Франсуа Воглен.По его словам, один из нападавших задержан, второй скрылся с места происшествия.Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, в 21:35 по местному времени (22.35 мск) двое злоумышленников вышли из автомобиля и открыли огонь по двум людям, сидевшим на террасе бара.Основной версией на данный момент является сведение счетов между участниками ЧП.

https://ria.ru/20220718/strelba-1803114420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция