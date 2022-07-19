https://ria.ru/20220719/parizh-1803348504.html
При стрельбе в баре в Париже погиб один человек
При стрельбе в баре в Париже погиб один человек - РИА Новости, 19.07.2022
При стрельбе в баре в Париже погиб один человек
Один человек погиб, четверо пострадали при стрельбе в баре в 11-м округе Парижа, сообщил в понедельник вечером мэр округа Франсуа Воглен. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:04
2022-07-19T00:04
2022-07-19T00:25
в мире
франция
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при стрельбе в баре в 11-м округе Парижа, сообщил в понедельник вечером мэр округа Франсуа Воглен.По его словам, один из нападавших задержан, второй скрылся с места происшествия.Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, в 21:35 по местному времени (22.35 мск) двое злоумышленников вышли из автомобиля и открыли огонь по двум людям, сидевшим на террасе бара.Основной версией на данный момент является сведение счетов между участниками ЧП.
https://ria.ru/20220718/strelba-1803114420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, франция
00:04 19.07.2022 (обновлено: 00:25 19.07.2022)
При стрельбе в баре в Париже погиб один человек
При стрельбе в баре в 11-м округе Парижа погиб один человек, четверо пострадали
ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при стрельбе в баре в 11-м округе Парижа, сообщил в понедельник вечером мэр округа Франсуа Воглен.
"В результате перестрелки этим вечером в баре Chicha на rue Popincourt в 11-м округе Парижа только что погиб человек, ещё четверо получили ранения. На данном этапе остаются неясными мотивы этого варварского акта", - написал мэр в своём Twitter.
По его словам, один из нападавших задержан, второй скрылся с места происшествия.
Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, в 21:35 по местному времени (22.35 мск) двое злоумышленников вышли из автомобиля и открыли огонь по двум людям, сидевшим на террасе бара.
Основной версией на данный момент является сведение счетов между участниками ЧП.