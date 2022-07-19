https://ria.ru/20220719/ospa-1803450226.html
В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы
В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы - РИА Новости, 19.07.2022
В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы
Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:00
2022-07-19T14:00
2022-07-19T14:00
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коронавирус covid-19
оспа
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщил журналистам во вторник главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.Специалист пояснил, что препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах"Препарат очень эффективен против любых ортопоксвирусов. Это показано на многочисленных моделях. Он эффективен и против оспы обезьян, оспы коров, натуральной оспы. На многочисленных моделях инфицированных животных, включая приматов, все это было продемонстрировано", - сказал он.Щелкунов отметил, что препарат целевым образом воздействует именно на ортопоксвирусы, ингибирует появление вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции.По принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Достоинством лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.
https://ria.ru/20220719/vaktsina-1803443455.html
https://ria.ru/20220719/ospa-1803400514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сша, воз, коронавирус covid-19, оспа, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы
В "Векторе" заявили, что российский препарат НИОХ-14 эффективен против всех видов оспы
НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщил журналистам во вторник главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.
Специалист пояснил, что препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах
"Препарат очень эффективен против любых ортопоксвирусов. Это показано на многочисленных моделях. Он эффективен и против оспы обезьян, оспы коров, натуральной оспы. На многочисленных моделях инфицированных животных, включая приматов, все это было продемонстрировано", - сказал он.
Щелкунов отметил, что препарат целевым образом воздействует именно на ортопоксвирусы, ингибирует появление вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции.
"В настоящее время данный препарат не прошел окончательную сертификацию, поэтому в клинике использоваться не может. Но после сертификации его, конечно, можно будет использовать… Будем надеяться, что в скором времени после сертификации НИОХ-14 поступит в медучреждения и аптеки. Вместе с вакциной мы будем более надежно защищены", - добавил он.
По принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Достоинством лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США
был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ
приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.