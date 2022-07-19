https://ria.ru/20220719/ospa-1803450226.html

В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы

В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы - РИА Новости, 19.07.2022

В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы

Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:00

2022-07-19T14:00

2022-07-19T14:00

общество

сша

воз

коронавирус covid-19

оспа

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщил журналистам во вторник главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.Специалист пояснил, что препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах"Препарат очень эффективен против любых ортопоксвирусов. Это показано на многочисленных моделях. Он эффективен и против оспы обезьян, оспы коров, натуральной оспы. На многочисленных моделях инфицированных животных, включая приматов, все это было продемонстрировано", - сказал он.Щелкунов отметил, что препарат целевым образом воздействует именно на ортопоксвирусы, ингибирует появление вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции.По принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Достоинством лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.

https://ria.ru/20220719/vaktsina-1803443455.html

https://ria.ru/20220719/ospa-1803400514.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сша, воз, коронавирус covid-19, оспа, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"