Вирусолог оценил вероятность широкого распространения оспы обезьян в России
Вирусолог Нетесов: вероятность широкого распространения оспы обезьян в России минимальна
© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Шансы широкого распространения в России оспы обезьян минимальны, так как принимаются адекватные профилактические меры, однако бдительность нужна повышенная, считает вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"В связи с тем, что меры у нас принимаются и они адекватные, у нас хорошая тест-система производства "Вектора", я лично считаю, что шансы этому заболеванию прорваться в общее пространство минимальны. Главное здесь – не ослаблять бдительность, пока во всех остальных странах центральной и, возможно, восточной Европы не пройдет это заболевание", - сказал Нетесов журналистам во вторник.
Он отметил, что вместе с тем крайне необходима повышенная бдительность и "без всякой паники и ажиотажа" информирование населения, в особенности тех людей, кто путешествует за рубежом, о возможных путях заражения этой инфекцией и симптомах заболевания.
Специалист пояснил, что в целом вирус оспы обезьян был открыт в 1950-х годах, его вспышки случались в странах Африки практически каждый год, однако они быстро угасали из-за его малой способности к распространению. Весной этого года ситуация изменилась.
"В этом году в начале мая стало ясно, что несколько вывозных случаев распространили это заболевание среди сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации, и уже среди этих сообществ начали развиваться гораздо более масштабные вспышки. Степень распространенности этого вируса по Европе сильно насторожила специалистов всех стран и ВОЗ, потому что похоже, что вирус приобрел способность размножаться намного легче, чем это было раньше", - рассказал Нетесов.