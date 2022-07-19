https://ria.ru/20220719/ospa-1803414505.html

Вирусолог оценил вероятность широкого распространения оспы обезьян в России

Вирусолог оценил вероятность широкого распространения оспы обезьян в России - РИА Новости, 19.07.2022

Вирусолог оценил вероятность широкого распространения оспы обезьян в России

Шансы широкого распространения в России оспы обезьян минимальны, так как принимаются адекватные профилактические меры, однако бдительность нужна повышенная,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:24

2022-07-19T12:24

2022-07-19T12:24

здоровье - общество

европа

африка

россия

сергей нетесов

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Шансы широкого распространения в России оспы обезьян минимальны, так как принимаются адекватные профилактические меры, однако бдительность нужна повышенная, считает вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."В связи с тем, что меры у нас принимаются и они адекватные, у нас хорошая тест-система производства "Вектора", я лично считаю, что шансы этому заболеванию прорваться в общее пространство минимальны. Главное здесь – не ослаблять бдительность, пока во всех остальных странах центральной и, возможно, восточной Европы не пройдет это заболевание", - сказал Нетесов журналистам во вторник.Он отметил, что вместе с тем крайне необходима повышенная бдительность и "без всякой паники и ажиотажа" информирование населения, в особенности тех людей, кто путешествует за рубежом, о возможных путях заражения этой инфекцией и симптомах заболевания.Специалист пояснил, что в целом вирус оспы обезьян был открыт в 1950-х годах, его вспышки случались в странах Африки практически каждый год, однако они быстро угасали из-за его малой способности к распространению. Весной этого года ситуация изменилась."В этом году в начале мая стало ясно, что несколько вывозных случаев распространили это заболевание среди сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации, и уже среди этих сообществ начали развиваться гораздо более масштабные вспышки. Степень распространенности этого вируса по Европе сильно насторожила специалистов всех стран и ВОЗ, потому что похоже, что вирус приобрел способность размножаться намного легче, чем это было раньше", - рассказал Нетесов.

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

европа

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, европа, африка, россия, сергей нетесов, оспа обезьян