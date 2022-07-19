https://ria.ru/20220719/ospa-1803400514.html

"Вектор" готов полностью обеспечить Россию тест-системами на оспу обезьян

"Вектор" готов полностью обеспечить Россию тест-системами на оспу обезьян - РИА Новости, 19.07.2022

"Вектор" готов полностью обеспечить Россию тест-системами на оспу обезьян

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора в случае необходимости готов быстро масштабировать производство тест-систем... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:25

2022-07-19T11:25

2022-07-19T11:25

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

оспа обезьян

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НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора в случае необходимости готов быстро масштабировать производство тест-систем для выявления случаев оспы обезьян, сообщил журналистам во вторник главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Сергей Щелкунов.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России."Система создана полностью на отечественных химических компонентах, и благодаря тому, что отработана технология создания и производства таких тест-систем в "Векторе" во время последней вспышки ковидной эпидемии, можно сказать, что при необходимости очень легко в ГНЦ "Вектор" производство этой тест-системы может быть масштабировано и могут быть обеспечены все диагностические лаборатории, в которые понадобится ее распространить", - сказал Щелкунов.Он пояснил, что тест-система для выявления оспы обезьян уже сейчас имеется в достаточном количестве в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах страны, что позволяет осуществлять тестирование и охват населения в самых разных регионах."Эта тест-система создана на основе предыдущей тест-системы мультиплексного анализа всех ортопоксвирусов, патогенных для человека, таких как вирус натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров и осповакцины. Это упрощенный вариант realtime-ПЦР", - рассказал специалист.

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

https://ria.ru/20220715/ospa-1802586996.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", оспа обезьян