05:18 19.07.2022 (обновлено: 07:38 19.07.2022)
Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД
Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД
© Пресс-служба МИД РФ
Генассамблея ООН. Архивное фото
ООН, 19 июл – РИА Новости. Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД, он должен представить свою речь 24 сентября, следует из предварительной программы выступающих.
Предварительная программа, как правило, несколько раз меняется. В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.
По традиции первым (20 сентября) в ходе общих прений недели высокого уровня выступит президент Бразилии. Второй ожидается речь президента США. В этот же день выступят лидеры Франции и Турции.
Согласно предварительной программе, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, 21 сентября ожидается выступление Владимира Зеленского, а также президента Ирана. На следующий день запланировано в числе прочих выступление премьер-министров Великобритании, Израиля, Италии, Японии.
От имени Германии, как ожидается, 23 сентября выступит канцлер. Китай представит заместитель премьер-министра – он выступит 24 сентября. В этот же день ожидается речь глав МИД Белоруссии и Индии. От лица Сирии 26 сентября выскажется глава МИД.
При этом представителя Афганистана в списке выступающих нет.
При этом представителя Афганистана в списке выступающих нет.