https://ria.ru/20220719/oon-1803358551.html

Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД

Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД - РИА Новости, 19.07.2022

Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД

Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД, он должен представить свою речь 24 сентября, следует из... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:18

2022-07-19T05:18

2022-07-19T07:38

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД, он должен представить свою речь 24 сентября, следует из предварительной программы выступающих.Предварительная программа, как правило, несколько раз меняется. В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.По традиции первым (20 сентября) в ходе общих прений недели высокого уровня выступит президент Бразилии. Второй ожидается речь президента США. В этот же день выступят лидеры Франции и Турции.Согласно предварительной программе, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, 21 сентября ожидается выступление Владимира Зеленского, а также президента Ирана. На следующий день запланировано в числе прочих выступление премьер-министров Великобритании, Израиля, Италии, Японии.От имени Германии, как ожидается, 23 сентября выступит канцлер. Китай представит заместитель премьер-министра – он выступит 24 сентября. В этот же день ожидается речь глав МИД Белоруссии и Индии. От лица Сирии 26 сентября выскажется глава МИД.При этом представителя Афганистана в списке выступающих нет.

https://ria.ru/20220715/oon-1802862620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, оон, украина, великобритания, иран, россия, сша