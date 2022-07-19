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Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД - РИА Новости, 19.07.2022
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Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД
Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД - РИА Новости, 19.07.2022
Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД
Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД, он должен представить свою речь 24 сентября, следует из... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T05:18
2022-07-19T07:38
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД, он должен представить свою речь 24 сентября, следует из предварительной программы выступающих.Предварительная программа, как правило, несколько раз меняется. В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.По традиции первым (20 сентября) в ходе общих прений недели высокого уровня выступит президент Бразилии. Второй ожидается речь президента США. В этот же день выступят лидеры Франции и Турции.Согласно предварительной программе, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, 21 сентября ожидается выступление Владимира Зеленского, а также президента Ирана. На следующий день запланировано в числе прочих выступление премьер-министров Великобритании, Израиля, Италии, Японии.От имени Германии, как ожидается, 23 сентября выступит канцлер. Китай представит заместитель премьер-министра – он выступит 24 сентября. В этот же день ожидается речь глав МИД Белоруссии и Индии. От лица Сирии 26 сентября выскажется глава МИД.При этом представителя Афганистана в списке выступающих нет.
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в мире, оон, украина, великобритания, иран, россия, сша
05:18 19.07.2022 (обновлено: 07:38 19.07.2022)
 
Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД

Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенассамблея ООН
Генассамблея ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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Генассамблея ООН. Архивное фото
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре представит глава МИД, он должен представить свою речь 24 сентября, следует из предварительной программы выступающих.
Предварительная программа, как правило, несколько раз меняется. В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.
По традиции первым (20 сентября) в ходе общих прений недели высокого уровня выступит президент Бразилии. Второй ожидается речь президента США. В этот же день выступят лидеры Франции и Турции.
Согласно предварительной программе, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, 21 сентября ожидается выступление Владимира Зеленского, а также президента Ирана. На следующий день запланировано в числе прочих выступление премьер-министров Великобритании, Израиля, Италии, Японии.
От имени Германии, как ожидается, 23 сентября выступит канцлер. Китай представит заместитель премьер-министра – он выступит 24 сентября. В этот же день ожидается речь глав МИД Белоруссии и Индии. От лица Сирии 26 сентября выскажется глава МИД.

При этом представителя Афганистана в списке выступающих нет.
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