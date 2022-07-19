https://ria.ru/20220719/ofitser-1803515659.html
В районе Донецка погиб шведский офицер, сообщают СМИ
В районе Донецка погиб шведский офицер, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
В районе Донецка погиб шведский офицер, сообщают СМИ
Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:16
2022-07-19T17:16
2022-07-19T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
украина
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МУРМАНСК, 19 июл — РИА Новости. Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT.Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался."Он приехал сюда (в Донбасс) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями", — сообщил источник SVT.По информации канала, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет. Как сообщают источники шведского телевидения, некоторые подданные служили ранее в Вооруженных силах Швеции и ушли в отставку, чтобы отправиться на Украину. Другие, нарушив правила, приехали воевать, будучи военнослужащими шведских ВС.Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американцы участвовали в обстрелах российских военных и должны понести за это ответственность, но их судьбу решит суд.В Донецке 9 июня приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев: двух граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.Помимо этого, в середине июня в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по этому поводу.Всего, по данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников более чем из 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 — уехали.
https://ria.ru/20220719/dnr-1803427793.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, украина
17:16 19.07.2022 (обновлено: 17:45 19.07.2022)
В районе Донецка погиб шведский офицер, сообщают СМИ
SVT: в районе Донецка погиб лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции
МУРМАНСК, 19 июл — РИА Новости.
Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT
.
Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался.
"Он приехал сюда (в Донбасс
) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями", — сообщил источник SVT.
По информации канала, для участия в военных действиях на Украину
отправилось несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.
Как сообщают источники шведского телевидения, некоторые подданные служили ранее в Вооруженных силах Швеции и ушли в отставку, чтобы отправиться на Украину. Другие, нарушив правила, приехали воевать, будучи военнослужащими шведских ВС.
Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американцы участвовали в обстрелах российских военных и должны понести за это ответственность, но их судьбу решит суд.
В Донецке
9 июня приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе
иностранцев: двух граждан Великобритании
— Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко
Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Помимо этого, в середине июня в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по этому поводу.
Всего, по данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников более чем из 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 — уехали.