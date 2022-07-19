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Каховская администрация обвинила Киев в терроризме - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/obstrely-1803451853.html
Каховская администрация обвинила Киев в терроризме
Каховская администрация обвинила Киев в терроризме - РИА Новости, 19.07.2022
Каховская администрация обвинила Киев в терроризме
Киевский режим, обстреливая гражданские объекты, в том числе Каховскую ГЭС и корабельный шлюз станции, применяет террористические методы, чтобы уничтожить... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:04
2022-07-19T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА, 19 июл – РИА Новости. Киевский режим, обстреливая гражданские объекты, в том числе Каховскую ГЭС и корабельный шлюз станции, применяет террористические методы, чтобы уничтожить инфраструктуру, которую уже не надеется вернуть, заявил журналистам руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев."Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Повреждение шлюза приведет к тому, что всё судоходство (вниз – ред.) по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок", - сказал Васильев.Обстрелы со стороны Украины он назвал "террористическими и бандитскими методами".На самом шлюзе Каховской ГЭС, как передаёт корреспондент РИА Новости, видны разрушенные и выгоревшие от украинского удара строения, многие здания сильно повреждены или посечены осколками.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник удары продолжились, была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа. Кроме того, пострадали села Райское и Тополевка.
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803433863.html
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Кадры Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска
Первые кадры РИА Новости с Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска. В администрации Новой Каховки украинские удары назвали террористическими методами, которые показывают, что киевский режим хочет уничтожить то, что уже не надеется вернуть себе.
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в мире, херсонская область , каховская гэс
14:04 19.07.2022 (обновлено: 14:32 19.07.2022)
 
Каховская администрация обвинила Киев в терроризме

Каховская администрация: Киев, обстреливая ГЭС, применяет террористические методы

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА, 19 июл – РИА Новости. Киевский режим, обстреливая гражданские объекты, в том числе Каховскую ГЭС и корабельный шлюз станции, применяет террористические методы, чтобы уничтожить инфраструктуру, которую уже не надеется вернуть, заявил журналистам руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.
"Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Повреждение шлюза приведет к тому, что всё судоходство (вниз – ред.) по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок", - сказал Васильев.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 13:08Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке от ударов со стороны ВСУ пострадали около 400 зданий
Обстрелы со стороны Украины он назвал "террористическими и бандитскими методами".
На самом шлюзе Каховской ГЭС, как передаёт корреспондент РИА Новости, видны разрушенные и выгоревшие от украинского удара строения, многие здания сильно повреждены или посечены осколками.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник удары продолжились, была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа. Кроме того, пострадали села Райское и Тополевка.
Новая Каховка в Херсонской области
18 июля, 19:09Специальная военная операция на Украине
При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКаховская ГЭС
 
 
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