https://ria.ru/20220719/obstrely-1803451853.html

Каховская администрация обвинила Киев в терроризме

Каховская администрация обвинила Киев в терроризме - РИА Новости, 19.07.2022

Каховская администрация обвинила Киев в терроризме

Киевский режим, обстреливая гражданские объекты, в том числе Каховскую ГЭС и корабельный шлюз станции, применяет террористические методы, чтобы уничтожить... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:04

2022-07-19T14:04

2022-07-19T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

каховская гэс

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НОВАЯ КАХОВКА, 19 июл – РИА Новости. Киевский режим, обстреливая гражданские объекты, в том числе Каховскую ГЭС и корабельный шлюз станции, применяет террористические методы, чтобы уничтожить инфраструктуру, которую уже не надеется вернуть, заявил журналистам руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев."Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Повреждение шлюза приведет к тому, что всё судоходство (вниз – ред.) по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок", - сказал Васильев.Обстрелы со стороны Украины он назвал "террористическими и бандитскими методами".На самом шлюзе Каховской ГЭС, как передаёт корреспондент РИА Новости, видны разрушенные и выгоревшие от украинского удара строения, многие здания сильно повреждены или посечены осколками.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник удары продолжились, была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа. Кроме того, пострадали села Райское и Тополевка.

https://ria.ru/20220719/obstrel-1803433863.html

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херсонская область

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Дарья Буймова

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Кадры Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска Первые кадры РИА Новости с Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска. В администрации Новой Каховки украинские удары назвали террористическими методами, которые показывают, что киевский режим хочет уничтожить то, что уже не надеется вернуть себе. 2022-07-19T14:04 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , каховская гэс